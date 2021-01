L'administration Biden va réexaminer l'accord avec les taliban

WASHINGTON, 22 janvier (Reuters) - Les Etats-Unis vont réexaminer l'accord conclu l'an dernier par l'administration de Donald Trump avec les taliban afghans, a déclaré vendredi la Maison blanche dans un communiqué.

Le nouveau conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, l'a annoncé à son homologue afghan lors d'un entretien téléphonique, a-t-elle précisé.

Les Etats-Unis et les taliban afghans ont signé le 29 février dernier à Doha un accord devant ouvrir la voie au retrait des troupes américaines d'Afghanistan et à des négociations de paix entre les insurgés islamistes et le gouvernement de Kaboul.

Le Pentagone a annoncé il y a une semaine que les effectifs du contingent américain en Afghanistan avaient été ramenés à 2.500 hommes et femmes, soit leur niveau le plus bas depuis l'intervention de 2001 consécutive aux attentats du 11-Septembre.

Mais la violence perdure dans le pays, en dépit de négociations en cours entre le gouvernement afghan et les insurgés.

Sullivan a déclaré à son homologue afghan, Hamdullah Mohib, que cet examen permettrait "de voir si les taliban respectent leurs engagements de couper les liens avec des groupes terroristes, de réduire la violence en Afghanistan et d'engager des négociations constructives avec le gouvernement afghan et d'autres parties prenantes". (Eric Beech, version française Jean-Stéphane Brosse)