L'administration Biden va remanier le HHS pour renforcer la réponse à la pandémie - The Washington Post

Cette mesure fera du bureau du secrétaire adjoint du HHS chargé de la préparation et de la réponse (ASPR) une agence au même titre que des organisations telles que la Food and Drug Administration américaine, indique le rapport, citant sept personnes informées du plan et un mémo obtenu par le Washington Post.

La nouvelle division sera chargée de coordonner la réponse de la nation aux urgences sanitaires, selon le rapport.

Le bureau de l'ASPR travaille à promouvoir la recherche et le développement de fournitures médicales et a joué un rôle clé dans la réponse au coronavirus et à d'autres crises sanitaires.

La création de la nouvelle division sera échelonnée sur deux ans et elle sera dirigée par Dawn O'Connell, qui dirige actuellement l'ASPR, ajoute le rapport. (https://wapo.st/3cu2Mwe)

Le HHS n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.