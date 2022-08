L'administration Biden vante un projet de loi sur l'infrastructure d'un billion de dollars

Le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, effectuera une tournée de quatre jours dans six États à partir de mardi, visitant la Floride, l'Oklahoma, le Minnesota, l'Ohio, le Nevada et le New Hampshire pour parler de la loi sur l'infrastructure.

M. Buttigieg vantera les subventions approuvées dans la loi sur l'infrastructure de novembre 2021, notamment 12 millions de dollars pour le port de Tampa, 20 millions de dollars pour aider à achever la connexion de la Nevada Pacific Parkway et à accroître la capacité du double accès aux lignes ferroviaires de l'Union Pacific Railroad et de Burlington Northern Santa Fe, et 24,5 millions de dollars pour reconstruire les routes et les sentiers reliés à un grand parc d'attractions en Ohio.

"Nous constituons une équipe, nous débloquons l'argent et nous racontons l'histoire", a déclaré le coordinateur des infrastructures de la Maison Blanche, Mitch Landrieu, dans une interview à Reuters cette semaine.

"Il s'agit d'un projet de loi transformationnel", a déclaré Mitch Landrieu, en précisant qu'il finance également les terres publiques, l'eau propre et les projets de réseau électrique.

L'administration a financé plus de 5 000 projets à ce jour et débloqué environ 113 milliards de dollars https://d2d.gsa.gov/report/bipartisan-infrastructure-law-bil-maps-dashboard. L'administration accordera des milliards de dollars de subventions supplémentaires jusqu'à la fin de 2022, notamment pour les stations de recharge de véhicules électriques.

"Au cours de l'année prochaine environ, vous pourrez voir ces choses sortir de terre", a déclaré M. Landrieu.

Il a ajouté que les agences américaines travaillent en étroite collaboration avec les États et les villes sur de nombreux programmes de financement. Si les États sont "lents à venir, nous avons pris le téléphone et les avons tous appelés. Nous voulons vous dire encore une fois, 'Nous essayons de vous obtenir cet argent. Comment pouvons-nous vous aider ?"

Mercredi, le ministère du Commerce a déclaré que les 50 États avaient soumis des demandes de subventions pour la planification initiale dans le cadre du fonds de 42,45 milliards de dollars destiné à étendre l'Internet à large bande aux zones non desservies. Plus tôt ce mois-ci, l'administration a déclaré que tous les États ont soumis les plans de déploiement de l'infrastructure des VE requis dans le cadre du programme de 5 milliards de dollars pour la recharge des VE.

"Nous avons obtenu une participation de 100%" sur ces "programmes structurels majeurs afin que la prochaine grande chose puisse se produire", a déclaré Mme Landrieu.

Cette semaine, le département des transports a annoncé 1,66 milliard de dollars de subventions pour 1 800 nouveaux autobus. Les 150 subventions comprennent 116 millions de dollars pour la ville de New York pour l'achat de 230 autobus électriques à batterie pour remplacer les vieux autobus diesel et 280 000 dollars pour Fayetteville, en Caroline du Nord, pour l'achat de trois véhicules légers de transport en commun.

La semaine dernière, le département des transports a accordé 2,2 milliards de dollars de subventions pour moderniser les routes, les ponts et autres projets, dont 25 millions de dollars pour le programme High-Speed Rail de Californie.