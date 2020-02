L'administration US demande $2,5 mds au Congrès pour combattre le coronavirus

WASHINGTON, 25 février (Reuters) - L'administration Trump a transmis au Congrès une demande budgétaire de 2,5 milliards de dollars pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, a annoncé lundi la Maison blanche, précisant que plus d'un milliard serait destiné au développement d'un vaccin.

"Aujourd'hui, l'administration transmet au Congrès un plan de financement supplémentaire de 2,5 milliards de dollars pour accélérer la mise au point d'un vaccin, soutenir les activités de préparation et de réponse et pour obtenir l'équipement et le matériel nécessaire", a déclaré dans un communiqué Rachel Semmel, une porte-parole du Bureau de gestion et de budget de la présidence américaine. (Jeff Mason; version française Jean Terzian)