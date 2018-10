Bourse de Tokyo : L'administration US veut ouvrir des discussions commerciales avec l'UE, Londres et Tokyo

(Actualisé avec extraits des lettres, contexte)

WASHINGTON, 16 octobre (Reuters) - Les services du représentant américain au Commerce ont informé mardi le Congrès que Washington avait l'intention d'ouvrir des négociations commerciales avec l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Japon, d'après des lettres que Reuters a pu consulter mardi.

Les règles prévoient que l'administration fédérale ne peut engager de négociations que 90 jours après avoir adressé ces notifications au Congrès, soit à la mi-janvier.

"Nous continuerons de développer le commerce et les investissements américains en négociant des accords commerciaux avec le Japon, l'UE et le Royaume-Uni", écrit le représentant au Commerce Robert Lighthizer dans un communiqué. "Nous sommes engagés à conclure ces négociations avec des résultats à point nommé et substantiels pour les ouvriers, les agriculteurs, les éleveurs et les entreprises américaines", ajoute l'USTR.

Ces lettres de notification suivent de peu la conclusion de la renégociation avec le Canada et le Mexique de l'Accord de libre-échange d'Amérique du Nord (Alena) et en plein conflit commercial avec la Chine.

L'objectif de l'administration vis-à-vis de l'UE et du Japon est de travailler à la fois sur les "barrières douanières et non-douanières" afin de parvenir à des échanges "plus équitables et plus équilibrés".

Le Japon est "un marché important mais encore trop souvent sous-performant pour les exportations de marchandises", peut-on lire.

Le déficit commercial des Etats-Unis vis-à-vis du Japon est de 69 milliards de dollars, dû pour une large part au secteur automobile. Avec les pays de l'Union européenne, le déficit commercial est de 151,4 milliards de dollars.

Pour ce qui est du Royaume-Uni, l'USTR se dit prêt à engager des discussions "dès que Londres sera prêt" après sa sortie de l'UE, fixée au 29 mars prochain. (David Shepardson Henri-Pierre André pour le service français)