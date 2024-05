Le principal aéroport de Dubaï prévoit d'accueillir un nombre record de passagers cette année après une hausse de 8,4 % au premier trimestre par rapport à l'année précédente, a déclaré mardi l'opérateur Dubai Airports.

L'aéroport international de Dubaï (DXB), un important centre de voyage mondial, a accueilli environ 23 millions de passagers au cours de la période janvier-mars, a déclaré l'opérateur dans un communiqué, notant que la hausse était en partie due à l'augmentation des offres de destinations par le transporteur phare Emirates et sa compagnie aérienne sœur à bas prix Flydubai.

"Avec un solide début de T2 et des perspectives optimistes pour le reste de l'année, nous avons révisé nos prévisions pour l'année à 91 millions d'invités, dépassant notre précédent record de trafic annuel de 89,1 millions en 2018", a déclaré le PDG Paul Griffiths dans le communiqué.

Dubaï est la plus grande plaque tournante du tourisme et du commerce au Moyen-Orient, attirant un nombre record de 17,15 millions de visiteurs internationaux avec nuitées l'année dernière.

Son dirigeant, le cheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, a approuvé le mois dernier la construction d'un nouveau terminal pour passagers à l'aéroport international Al Maktoum, d'une valeur de 128 milliards de dirhams (34,85 milliards de dollars).

L'aéroport international Al Maktoum sera le plus grand au monde, avec une capacité de 260 millions de passagers, et cinq fois plus grand que DXB, a-t-il déclaré, ajoutant que toutes les opérations de l'aéroport de Dubaï seraient transférées à Al Maktoum dans les années à venir.

DXB est relié à 256 destinations dans 102 pays. Au cours du premier trimestre, l'Inde, l'Arabie Saoudite et la Grande-Bretagne ont été les trois premiers pays en termes de nombre de passagers, a ajouté Dubai Airports. (1 $ = 3,6729 dirhams des Émirats arabes unis) (Reportage de Federico Maccioni, Rédaction de Subhranshu Sahu)