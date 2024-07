L'aéroport britannique d'Heathrow a annoncé mercredi un bénéfice pour le premier semestre, stimulé par un trafic de passagers robuste et une demande de voyage stable, tout en exhortant le nouveau gouvernement à envisager des politiques pour aider le pays à mieux concurrencer les centres de voyage européens.

L'aéroport le plus fréquenté de Grande-Bretagne a déclaré que près de 40 millions de voyageurs avaient franchi ses portes au cours des six mois précédant le mois de juin, et que l'aéroport était prêt à accueillir les voyageurs pendant l'été, une période de forte affluence, tout en maintenant sa prévision de bénéfice de base de 1,94 milliard de livres (1,21 milliard de dollars) pour l'année.

Heathrow a déclaré un bénéfice avant impôts ajusté de 178 millions de livres (229,4 millions de dollars) pour le premier semestre, contre une perte de 139 millions de livres un an plus tôt, alors que les recettes ont diminué de 2,9 % pour atteindre 1,69 milliard de livres.

Heathrow a prévenu que "des pressions concurrentielles pèsent sur l'aéroport avec des politiques fiscales et frontalières bureaucratiques qui poussent les passagers" vers d'autres destinations, et a encouragé le premier ministre Keir Starmer et son gouvernement à soutenir l'industrie aéronautique britannique.

Le gouvernement travailliste espère attirer des dizaines de milliards de livres de capitaux privés dans des secteurs nouveaux et en croissance afin d'accélérer l'économie.

Heathrow a déclaré mercredi qu'elle procédait à un examen interne de son travail jusqu'à présent et de la situation actuelle du secteur afin d'éclairer ses plans de gestion de l'aéroport et de création de capacité.

L'aéroport a évité des grèves syndicales en mai sur des projets d'externalisation de centaines de postes après des discussions, tout en comblant les lacunes de son accord avec l'autorité de l'aviation civile sur le cadre réglementaire actuel.

(1 $ = 0,7758 livre) (Reportage de Pushkala Aripaka à Bengaluru ; Rédaction de Sonia Cheema)