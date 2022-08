Le plus grand opérateur aéroportuaire de Nouvelle-Zélande prévoit un bénéfice sous-jacent après impôts compris entre 50 millions et 100 millions de dollars néo-zélandais (31,39 millions et 62,78 millions de dollars) pour l'exercice 2023.

Elle a déclaré une perte sous-jacente après impôts de 11,6 millions de dollars néo-zélandais pour l'exercice 2022.

(1 $ = 1,5929 dollar néo-zélandais)