Le principal aéroport de Dubaï a enregistré une hausse de 49 % de son trafic passagers au cours du premier semestre de l'année pour atteindre 41,6 millions de passagers, dépassant ainsi les niveaux pré-pandémiques, a déclaré mardi l'opérateur Dubai Airports.

Le deuxième trimestre a alimenté la reprise pour atteindre un peu plus de 100% des chiffres du trafic au premier semestre 2019, augmentant de près de 43% à partir du deuxième trimestre 2022 pour atteindre 20,3 millions de passagers, a déclaré l'opérateur.

Dubaï, plaque tournante du tourisme et du commerce au Moyen-Orient, a rapidement rouvert ses portes après la pandémie. L'afflux de Russes et de professionnels, ainsi que l'assouplissement des règles sociales et de visa, ont contribué à alimenter une reprise économique qui a également vu les prix de l'immobilier et les loyers grimper en flèche.

Dubai Airports a revu ses prévisions pour 2023 à 85 millions de passagers, contre 83,6 millions, "soit 1,6 % de moins que le trafic annuel de DXB (Dubai International) en 2019", a déclaré Paul Griffiths, directeur général, dans un communiqué.

"Nous avons commencé le second semestre avec une forte demande en juillet, et avec le pic saisonnier en cours coïncidant avec la réouverture des écoles en août, nous nous préparons à un reste de l'année exceptionnellement chargé."

L'année dernière, le trafic annuel de passagers de DXB s'élevait à 66,1 millions, a déclaré Dubai Airports en février.

L'aéroport a effectué 201 800 vols au cours du premier semestre, soit une hausse de 30,2 % en glissement annuel. Le mois de mai a été le plus chargé du deuxième trimestre, avec 6,9 millions de passagers.

L'Inde est le premier pays de destination de DXB en termes de trafic, avec 6 millions de passagers au premier semestre, suivie par l'Arabie Saoudite avec 3,1 millions, le Royaume-Uni avec 2,8 millions et le Pakistan avec 2 millions. Les États-Unis, la Russie et l'Allemagne comptaient respectivement 1,8 million, 1,3 million et 1,2 million de passagers. (Reportage de Yousef Saba, édition de Mark Potter)