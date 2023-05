Une panne d'électricité inexpliquée survenue lundi au terminal 3 de l'aéroport de Manille a entraîné l'annulation d'une quarantaine de vols intérieurs de la compagnie Cebu Pacific, a indiqué l'aéroport.

"Des retards de vols sont à prévoir en raison de la panne", a indiqué l'aéroport international Ninoy Aquino dans un communiqué publié sur Facebook, sans dévoiler la cause de la panne.

Les systèmes d'alimentation de secours fournissent de l'électricité aux installations critiques, ce qui permet aux ordinateurs des compagnies aériennes et des services d'immigration de fonctionner partiellement et de traiter les passagers entrants et sortants, a indiqué l'aéroport.

L'exploitant de l'aéroport et le fournisseur Manila Electric Company recherchent la cause de la panne, qui survient en pleine saison des voyages, alors que de nombreux Philippins s'apprêtent à rentrer chez eux après des week-ends de trois jours.

Dans un communiqué, Cebu Pacific a proposé à ses passagers en partance pour le terminal 3 ou au départ de celui-ci d'effectuer une nouvelle réservation ou de demander un remboursement qui sera placé dans un fonds de voyage pour un usage ultérieur.

Le président Ferdinand Marcos Jr a chargé le secrétaire aux transports Jaime Bautista de rétablir dès que possible le fonctionnement normal de l'électricité au terminal 3 de l'aéroport, tout en apportant une assistance aux passagers concernés, a indiqué son bureau.