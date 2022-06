L'aéroport londonien de Gatwick limite les vols cet été

Londres (awp/afp) - Après des scènes de chaos et des annulations de vols qui ont touché dernièrement les aéroports britanniques, le hub londonien de Gatwick a annoncé vendredi réduire significativement le nombre de vols quotidiens en juillet et août.

"Pendant cette période de pointe des vacances, l'aéroport augmentera prudemment et graduellement sa capacité", en la limitant à 825 vols par jour en juillet et 850 en août, a annoncé dans un communiqué l'aéroport, qui réalisait près de 900 vols quotidiens pendant ces mois d'été avant la pandémie.

L'aéroport évoque "un grave manque de personnel" qui affectera un certain nombre de compagnies aériennes ou prestataires de services au sol basés à Gatwick pendant la saison estivale.

"S'il n'est pas résolu, ce problème verra les passagers de l'aéroport souffrir d'un service peu fiable et potentiellement médiocre, avec davantage de files d'attentes, de retards et d'annulations de dernière minute", prévient Gatwick.

Le secteur aérien a été l'un des plus durement touchés par la pandémie de Covid-19, qui a cloué au sol une grande partie du trafic au fil des confinements et des restrictions au voyage, conduisant compagnies et aéroports à licencier des milliers d'employés.

Alors que la demande redémarre, le secteur peine à recruter, un problème qui devrait se prolonger tout l'été et qui touche le Royaume-Uni mais aussi des aéroports sur le continent européen, ont averti des responsables.

Gatwick, qui appartient majoritairement à Vinci Airports, était le deuxième aéroport britannique en nombre de passagers transportés avant la pandémie. Dans un contexte de trafic encore très réduit, il est passé l'an dernier à la troisième place, derrière Stansted, un autre aéroport de la capitale.

La décision de réduire le nombre de vols "permettra aux compagnies aériennes d'opérer et de gérer des programmes de vols plus prévisibles et fiables", alors que l'aéroport a connu "une augmentation significative et rapide" du trafic, notamment début juin pendant le long week-end du jubilé de la reine Elizabeth II.

Le chaos dans les aéroports ces derniers mois a mis le secteur sous le feu des critiques, notamment du gouvernement, qui reproche aux entreprises de s'être mal préparées à une reprise du trafic pourtant prévisible.

Le gouvernement "a essayé de travailler avec (le principal hub britannique) Heathrow, Gatwick ou les autres opérateurs aéroportuaires. Nous voulons qu'ils fassent davantage", a insisté le secrétaire d'Etat aux Entreprises Paul Scully vendredi sur SkyNews.

Le secteur blâme quant à lui les autorités de ne pas avoir accéléré les procédures de validation des nouveaux personnels navigants ou d'aéroports.

afp/jh