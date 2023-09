Ophelia, rétrogradé en cyclone post-tropical, a apporté davantage de pluie et de vent en se déplaçant le long de la côte atlantique des États-Unis, ont annoncé les prévisionnistes dimanche.

Le système météorologique a touché terre samedi près d'Emerald Isle, en Caroline du Nord, où il a déversé sur la région des pluies torrentielles et des vents incessants qui ont provoqué des inondations et des coupures de courant généralisées.

Ophelia devrait s'affaiblir progressivement en se déplaçant vers le nord-nord-est, mais les fortes précipitations menacent toujours de provoquer des inondations dans une vaste zone du centre de l'Atlantique jusqu'au sud de la Nouvelle-Angleterre, a indiqué le Centre national des ouragans (NOAA) dans son dernier avis sur la tempête.

Entre un et trois pouces de pluie pourraient tomber dans les zones touchées par Ophelia, et les prévisionnistes ont averti que des vagues et des courants d'arrachement potentiellement mortels toucheraient une grande partie de la côte Est tout au long du week-end.

Dans le New Jersey, des milliers de clients étaient privés d'électricité dimanche matin et certaines localités ont reçu au moins 10 cm de pluie, ont rapporté les médias locaux.

Le service météorologique national de New York s'attendait à une inondation d'un ou deux pieds au-dessus du niveau du sol dans les zones riveraines du comté de Suffolk, sur l'île de Long Island.

Alors que les vents soulevés par Ophelia sont passés de la force d'un ouragan samedi à environ 35 km/h dimanche, les prévisionnistes ont annoncé qu'une autre tempête s'était formée dans l'Atlantique.

La tempête tropicale Philippe se trouvait à environ 1 175 miles (1890 kilomètres) à l'ouest des îles du Cabo Verde, situées près de la côte ouest de l'Afrique.