Alors que les investisseurs se bousculent toujours pour monter à bord des nouvelles mégatendances les plus brillantes et de ce qui semble être un marché boursier en plein essor, un mastodonte du passé à l'allure plus lente pourrait bien couper la voie rapide des actions.

L'un des plus grands supercycles qui soient - l'évolution de près de 40 000 milliards de dollars d'épargne-retraite américaine et ses changements glaciaires - revient sur le radar de certains stratèges à long terme, au moment même où les jeux indiciels passifs et sans discernement semblent pour beaucoup être le seul véhicule en ville.

Le penchant pour les actions passives, dû au passage, sur plusieurs décennies, des régimes de retraite à "prestations définies" (PD), où les employeurs ou le gouvernement prennent le risque de garantir un revenu stable lié au salaire après la retraite, aux régimes à "cotisations définies" (CD), où il incombe aux travailleurs d'épargner et de garantir leur propre revenu à la retraite, est peut-être en train de s'estomper.

Ce n'est pas une surprise, mais c'est un signal d'alarme pour les épargnants qui détiennent des indices boursiers à des niveaux record et qui envisagent les années à venir.

Il est vrai que l'idée de vents contraires pour les indices boursiers américains et mondiaux, qui ont enregistré des gains supplémentaires de 20 à 30 % au cours de l'année écoulée, n'est pas très populaire en ce moment.

Les mises à jour semestrielles des gestionnaires d'actifs mondiaux suggèrent que le boom de l'intelligence artificielle n'en est peut-être qu'à ses débuts, que les opportunités d'investissement vert se multiplient, que la croissance de l'économie et des bénéfices se poursuit, le tout dans un contexte de baisse des taux d'intérêt.

Les gestionnaires actifs analysent bien sûr les points chauds et les points faibles. Les "gestionnaires de valeur", toujours patients, prient toujours pour une rotation vers des actions, des secteurs ou des pays plus petits et mieux valorisés.

Mais pour la plupart des épargnants, les trackers d'actions relativement bon marché - même s'ils ont été flattés par les grandes capitalisations technologiques qui ont doublé les gains de l'indice au cours des 12 derniers mois et par les triplés d'actions individuelles d'entreprises d'intelligence artificielle comme Nvidia - se sont avérés être des fruits faciles à cueillir.

Et bien que les critiques sur l'influence d'une poignée de mégacapitalisations abondent, la performance des actions ne s'explique que partiellement par cette concentration - du moins aux États-Unis.

L'indice S&P 500 à pondération égale, qui tient compte de l'influence des grandes capitalisations, est effectivement resté à la traîne de l'indice principal au cours des dix dernières années, mais il a tout de même doublé au cours de la décennie et a battu les indices de référence mondiaux par-dessus le marché.

DES RETRAITES BRICOLÉES

Qu'en est-il de l'influence des pensions ?

Jan Loeys et Alexander Wise, spécialistes de l'investissement à long terme chez JPMorgan, se sont penchés sur la question et ont estimé que le passage, en 50 ans, des régimes de retraite à prestations définies, autrefois dominants, aux régimes à cotisations définies a été une véritable aubaine pour la prise de risque et l'exposition aux actions, et que cette tendance est en train d'atteindre son point culminant.

Répliquées à des degrés divers dans le monde entier, les statistiques américaines montrent que les participants aux régimes à cotisations définies sont aujourd'hui presque 9 fois plus nombreux que les participants aux régimes à prestations définies, alors qu'ils étaient à égalité il y a 40 ans.

Initialement populaire en raison de la facilité à passer d'un emploi à l'autre et de la plus grande discrétion quant au montant et à l'endroit où épargner, la "pension bricolée" à cotisations définies a laissé les épargnants sujets aux aléas du marché et à un besoin structurel d'accumuler plus d'argent pour la retraite que les régimes à prestations définies mis en commun. C'est ainsi que les épargnants recherchent des investissements à rendement plus élevé que les fonds à prestations définies, plus conservateurs, afin de maximiser leur épargne-retraite.

Depuis une vingtaine d'années, les régimes à cotisations définies détiennent plus d'actions que les fonds à prestations définies équivalents, la part des actions dans ces régimes ayant augmenté de plus de 10 points de pourcentage au cours de cette période pour atteindre aujourd'hui plus de 60 %, contre moins de 40 % pour les régimes à prestations définies.

Mais la plus grande liberté dans le choix du montant à épargner a conduit à une épargne DC de plus en plus inadéquate dans l'ensemble, ce qui a incité les régulateurs à chercher des moyens d'accroître la participation et de faciliter l'accès aux rentes viagères des assureurs, qui transforment les fonds DC en revenus fiables à la fin de la vie active.

"Nous nous attendons donc à une augmentation séculaire de la demande de rentes viagères simples, indexées sur l'inflation, qui stimulera la demande de crédit et de produits obligataires indexés sur l'inflation qui garantissent ces rentes", écrivent Loeys et Wise. "Cela devrait être l'un des facteurs susceptibles d'inciter les investisseurs américains à réduire une partie de leur allocation record aux actions.

Selon eux, le fait que les obligations d'entreprise soient plus rémunératrices aujourd'hui qu'elles ne l'ont été pendant plus d'une décennie ne fait qu'amplifier ce phénomène.

COUCHER DE SOLEIL POUR LES FLUX DE CD

Dans leur lettre trimestrielle de cette semaine, Ben Inker et John Pease, stratégistes chez GMO, ont également abordé le débat entre les fonds à cotisations définies et les fonds à prestations définies dans une analyse de la préférence pour l'investissement passif dans les indices d'actions.

Ben Inker et John Pease estiment que le passage aux régimes à cotisations définies a favorisé l'investissement passif dans les indices boursiers au détriment des gestionnaires de fonds actifs, en partie parce que les promoteurs considèrent qu'ils courent moins de risques d'être poursuivis en justice en cas de sous-performance. De plus, cette préférence ne semble pas tenir compte des changements dans les valorisations relatives et peut avoir étouffé les évolutions relatives du marché.

"Comme il est incroyablement difficile d'intenter avec succès un procès pour avoir été placé dans un fonds indiciel passif bon marché, il n'est guère surprenant que les stratégies passives soient la principale orientation des flux dans l'espace des cotisations définies", ont-ils déclaré, ajoutant qu'elles étaient ensuite automatiquement dirigées pour évoluer dans le temps avec l'âge de l'employé par le biais de fonds à "date butoir".

Selon eux, cela réduit l'efficacité des marchés à évaluer avec précision les nouvelles informations, car les fonds passifs à date cible, par construction, ne tiennent absolument pas compte des variations relatives des rendements obligataires réels ou des valorisations des actions elles-mêmes, les allocations n'ayant pratiquement pas changé sur 10 ans en dépit des variations des primes de risque des actions.

Comme Wise et Loeys, ils mettent en garde contre l'extinction de ce flux.

"La transition vers les cotisations définies touche à sa fin", conclut l'équipe de l'OMG, soulignant que les régimes à prestations définies et les rentes aux États-Unis sont déjà passés de 82 % des actifs de retraite en 1974 à seulement 37 % l'année dernière.

"Si la part des actifs passifs peut continuer à croître en dehors de la sphère des pensions, le profond changement d'incitation qui se produit lorsque les actifs passent d'un régime à prestations définies à un régime à cotisations définies n'a pas lieu d'être.

Bien qu'aucun de ces arguments ne s'oppose strictement à la hausse des actions à court terme dont font état tant de perspectives en milieu d'année, ils peuvent remettre en question l'hypothèse parfois hérétique selon laquelle les indices d'actions restent votre ami pour toujours.

Après cela, le choix du moment - et peut-être l'âge - peut être déterminant.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.