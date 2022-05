L'affaire #MeToo en Australie place les mineurs et les ministres dans le collimateur de l'histoire

Au cours des 18 derniers mois, des milliers de femmes ont révélé une culture d'intimidation et d'abus dans le secteur minier, le moteur économique du pays, ainsi que sur d'autres lieux de travail, provoquant l'indignation du public et des promesses d'action décisive de la part des politiciens et des dirigeants.

Les choses en arrivent maintenant à un point critique.

La réponse politique aux révélations de harcèlement sur le lieu de travail est un sujet brûlant à l'approche des élections nationales du 21 mai, la coalition conservatrice au pouvoir étant elle-même assaillie par des accusations d'inconduite sexuelle et de mauvaise gestion d'un cas de viol présumé à l'intérieur du bâtiment du parlement à Canberra.

Pendant ce temps, les sociétés minières se préparent à la publication, le mois prochain, d'un rapport de l'Australie occidentale sur le harcèlement sexuel dans leurs opérations dans l'État, dont on s'attend à ce qu'il mette l'accent sur leur traitement interne des plaintes.

"Les survivantes d'inconduite sexuelle ne devraient plus vivre dans la peur, la honte ou le silence", a déclaré Elizabeth Broderick, ancienne commissaire australienne chargée de la discrimination sexuelle. "Lorsqu'une femme parle, d'autres suivront. Je demande à ceux qui dirigent le secteur des mines et des ressources d'écouter et d'apprendre de ces histoires et de prendre des mesures fortes."

Reuters a interrogé six femmes qui ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel ou d'intimidation sur des sites miniers australiens au cours des 18 derniers mois. La plupart des incidents présumés se sont produits après que l'Australie occidentale a lancé son enquête très médiatisée en août dernier, mettant l'industrie en demeure de faire le ménage dans ses affaires.

Kylie-Jayne Schippers, une employée de cuisine et d'entretien dans une mine éloignée appartenant à Adani Group, a été licenciée en décembre 2021, deux jours après avoir déposé une plainte pour harcèlement sexuel et intimidation qui, selon elle, lui faisait craindre d'entrer dans la salle à manger commune du site, selon des copies de la plainte et de la lettre de licenciement examinées par Reuters.

Schippers a déposé la plainte officielle auprès de son employeur, le prestataire de services français Sodexo, le 20 décembre, disant qu'une personne inconnue avait fait circuler une obligation dans le camp, prétendant faussement être d'elle, proposant d'accorder à un ingénieur masculin des faveurs sexuelles sur le site en échange d'un traitement favorable.

Le 22 décembre, elle a été licenciée pour "manquement aux instructions raisonnables et légales de la direction", selon sa lettre de licenciement de Sodexo. La lettre indique qu'un examen de sa plainte a conclu "qu'aucune constatation d'intimidation ou de harcèlement n'était fondée".

"J'étais effrayée, j'avais une anxiété à crever, une dépression", a déclaré Mme Schippers, 48 ans, ajoutant que cette expérience l'a poussée à quitter le secteur. "Ils n'ont rien fait à part balayer l'affaire sous le tapis et se débarrasser de moi pour ne pas avoir à y faire face".

Sodexo a déclaré que la plainte de Schippers "a fait l'objet d'une enquête urgente avant d'être résolue", et que son "emploi a ensuite pris fin pour des raisons sans rapport avec le grief".

Adani, qui a renommé son unité australienne Bravus, a déclaré que son personnel avait aidé Schippers pendant son expérience et avait fait des déclarations de témoins pour l'enquête de Sodexo. Cependant, l'enquête ayant été finalisée, "ceci est maintenant une affaire pour l'entrepreneur et l'employé", a-t-elle ajouté.

PAS DE PEUR, DE HONTE, DE SILENCE

L'exploitation minière est un pilier de l'économie, l'industrie représentant 11 % de la production nationale et l'Australie occidentale fournissant plus de la moitié du minerai de fer mondial. La mine Carmichael d'Adani dans le Queensland est l'une des plus grandes réserves de charbon inexploitées au monde.

Mais la main-d'œuvre du secteur, qui compte 150 000 personnes, est majoritairement - à cinq sixièmes - masculine, un panorama qui s'est peu amélioré depuis ses débuts il y a plus d'un siècle.

Melissa McLellan, qui était superviseur de maintenance pour le géant minier BHP Group en Australie occidentale, a déclaré avoir déposé une plainte pour discrimination sexuelle en juin 2021 après avoir été écartée pour des responsabilités accrues. Trois jours plus tard, elle a été suspendue de ses fonctions pour une évaluation "d'aptitude au travail" parce qu'elle avait l'air fatiguée, un risque potentiel pour la sécurité, selon des documents et des transcriptions examinés par Reuters.

"Ce sont des emplois pour les garçons", a déclaré McLellan, 37 ans, qui a démissionné en janvier, invoquant des brimades. "Vous êtes juste de seconde classe".

BHP a déclaré que les allégations d'intimidation et de harcèlement de McLellan ont fait l'objet d'une enquête rapide et se sont avérées "non fondées". Un porte-parole a ajouté que la société s'était engagée à créer un environnement sûr pour que les gens puissent s'exprimer "et nous regrettons que Mme McLellan n'ait pas eu une expérience positive avec nous".

La plupart des femmes qui ont parlé à Reuters, y compris McLellan et Schippers, ont déclaré que leurs avocats avaient déposé, ou s'apprêtaient à déposer, des demandes d'indemnisation auprès des entreprises en question auprès de la Fair Work Commission, un tribunal national du travail.

La FWC a refusé de commenter les cas individuels.

Ces cas ne représentent qu'une infime partie de la main-d'œuvre du secteur. Ils concordent néanmoins avec un rapport publié en février par le grand minier Rio Tinto sur sa propre culture, qui décrit en détail un environnement d'intimidation, de harcèlement et de racisme - des abus décrits par le PDG Jakob Stausholm comme "systémiques".

Cette étude, menée par l'ancien commissaire chargé de la discrimination, M. Broderick, et fondée sur les expériences et les opinions de plus de 10 000 employés, a révélé que près de 30 % des femmes avaient été victimes de harcèlement sexuel au travail, 21 d'entre elles ayant signalé un viol ou une agression sexuelle réelle ou tentée.

LES ÉLECTRICES AU PREMIER PLAN

La réponse politique du pays au harcèlement et à la discrimination sexuels est fermement placée sous le microscope du public.

Les commentateurs politiques affirment qu'un scandale national sur le harcèlement et la discrimination sur le lieu de travail a été une cause majeure du déclin du soutien au gouvernement du Premier ministre Scott Morrison parmi les femmes, les politiciens de l'opposition et les militants pour l'égalité accusant l'administration d'éviter les réformes nécessaires.

Au début de l'année 2021, les électrices étaient divisées à parts égales entre le gouvernement et le parti travailliste d'opposition. En avril de cette année, moins de 40 % des femmes prévoyaient de voter pour le gouvernement du Premier ministre Scott Morrison, selon le sondeur https://bit.ly/3LX7AH2 Roy Morgan.

L'affaire de viol présumé au Parlement, dans laquelle un ancien membre du personnel a été accusé d'avoir agressé sexuellement une collègue dans un bureau ministériel en mars 2019, a suscité des protestations dans tout le pays. Morrison et le gouvernement ont ensuite présenté des excuses publiques pour le traitement des femmes en Australie.

L'ancien membre du personnel nie l'allégation et l'affaire passera devant le tribunal plus tard cette année.

Les défenseurs de l'égalité veulent que les compagnies minières soient dépouillées de leurs pouvoirs d'enquêter en interne sur les plaintes d'intimidation et de harcèlement sexuel, et qu'un organisme de surveillance indépendant soit créé à la place.

Le gouvernement fédéral a donné suite à certaines recommandations du commissaire à la discrimination sexuelle en 2020 pour réprimer le harcèlement sur les lieux de travail, mais pas toutes, et affirme que les lois existantes devraient déjà couvrir de nombreux types de plaintes.

Le Minerals Council of Australia, un organisme industriel, déclare qu'il soutient l'idée de donner à la Commission australienne des droits de l'homme le pouvoir d'enquêter sur la discrimination sexuelle sur les lieux de travail, mais avec des paramètres "soigneusement définis" pour garantir l'équité de la procédure et éviter les atteintes à la réputation.

Un processus permettant aux personnes d'obtenir une ordonnance de "cessation du harcèlement sexuel" - similaire à une ordonnance restrictive - de la Fair Work Commission contre les parties présumées coupables sur un lieu de travail s'est avéré inefficace depuis son lancement en novembre.

Au cours des trois premiers mois d'existence du programme, 17 personnes ont demandé les ordonnances mais aucune n'a été accordée, a déclaré la Commission à Reuters, la première fois que ces chiffres ont été divulgués publiquement.

Un porte-parole de la FWC a refusé de commenter les raisons pour lesquelles elle n'avait pas émis une seule ordonnance contre le harcèlement sexuel, mais a noté que certaines plaintes "peuvent encore être ouvertes ou peuvent avoir été finalisées sans qu'une ordonnance ait été émise ... ou retirée".

Karen O'Connell, professeur de droit à l'Université de technologie, qui a conseillé la commission gouvernementale qui a recommandé la création des ordonnances, a déclaré que les ordonnances étaient trop étroites car elles n'intervenaient pas lorsqu'un plaignant avait démissionné ou lorsqu'un harceleur accusé avait été déplacé ailleurs dans l'entreprise.

"Ces ordonnances de cessation du harcèlement sexuel sont toujours très importantes et doivent exister, mais elles ne vont pas couvrir la grande majorité des situations dans lesquelles les gens se trouvent lorsqu'ils sont harcelés sexuellement", a déclaré O'Connell, ajoutant que des lois imposant aux entreprises une "obligation positive" de créer un environnement sûr seraient plus efficaces.

"Il est ridicule d'exiger d'un individu qu'il prenne lui-même en charge tout ce système".

(1 $ = 1,4370 dollar australien)