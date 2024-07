Un tribunal de Hong Kong a reporté au 15 octobre l'audience dans l'affaire de délit d'initié contre le fonds spéculatif Segantii Capital Management, son fondateur et un ancien trader.

La Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a déclaré en mai qu'elle avait engagé des poursuites pénales contre Segantii, son fondateur et directeur des investissements Simon Sadler et l'ancien trader Daniel La Rocca, soupçonnés d'avoir commis un délit d'initié sur les actions d'une société cotée à Hong Kong avant une opération de bloc en juin 2017.

Sadler, surnommé le "roi de la blockchain" en Asie, est une personnalité très en vue dans le secteur des fonds spéculatifs et est également le propriétaire de l'équipe de football de sa ville natale, le Blackpool Football Club.

L'affaire porte sur la négociation de la chaîne de magasins de mode Esprit Holdings, cotée à Hong Kong, en 2017, comme l'a révélé le compte rendu du tribunal.

L'affaire a été transférée d'un tribunal inférieur à un tribunal de district le mois dernier. La peine d'emprisonnement maximale qu'un juge du tribunal de district peut imposer est de sept ans. (Reportage de Summer Zhen ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)