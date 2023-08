L'affaire pénale contre l'ancien président des États-Unis Donald Trump pour avoir tenté de renverser l'élection de 2020 en Géorgie sera traitée par le plus récent juge du tribunal, un ancien procureur qui a travaillé dans le même bureau que le procureur du comté de Fulton, Fani Willis.

Les dossiers de la Cour supérieure du comté de Fulton montrent que le juge Scott McAfee supervisera l'affaire contre M. Trump, qui allègue que le républicain a participé à un stratagème visant à annuler sa défaite dans l'État face au démocrate Joe Biden. Les juges sont affectés de manière aléatoire aux affaires.

M. Trump a nié tout acte répréhensible et accusé Mme Willis, élue démocrate, d'être motivée par des considérations politiques.

M. McAfee a été nommé à la Cour en février par le gouverneur républicain de l'État, Brian Kemp, selon le site web de la Cour. M. McAfee se présente aux élections de l'année prochaine pour conserver son poste de juge.

Sur le site web de sa campagne, M. McAfee s'engage à résorber l'arriéré judiciaire, à faire en sorte que les délinquants violents répondent de leurs actes et à proposer des alternatives aux délinquants non violents. "La véritable justice ne consiste pas à enfermer les gens et à jeter la clé", peut-on lire sur son site web.

"Il est juste et intelligent", a déclaré Brian Steel, un avocat spécialisé dans la défense pénale en Géorgie, qui dit connaître M. McAfee professionnellement. M. Steel n'est pas impliqué dans l'affaire Trump.

M. Trump, candidat à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024, a été inculpé lundi parmi les 19 personnes accusées de racket et d'autres délits.

M. McAfee fixera le calendrier du procès et devra probablement faire le tri parmi les nombreuses questions juridiques non résolues soulevées par la poursuite d'une affaire portant sur des actes qui se sont produits alors que M. Trump était président. L'équipe juridique de M. Trump pourrait demander au juge de déplacer l'affaire hors du comté de Fulton, où M. Biden a facilement gagné en 2020, ou de la renvoyer devant un tribunal fédéral.

M. McAfee a rejoint le tribunal après avoir servi depuis 2021 en tant qu'inspecteur général, enquêtant sur la branche exécutive du gouvernement de la Géorgie pour des allégations de fraude et de gaspillage. Son bureau a découvert un stratagème visant à escroquer l'État de 1,3 million de dollars en créant de faux dossiers scolaires et a obtenu la condamnation d'une ancienne employée de l'État qui avait simulé des grossesses, selon le site web de l'inspecteur général.

Avant d'occuper le poste d'inspecteur général, M. McAfee a travaillé en tant qu'assistant du procureur des États-Unis et en tant qu'assistant du procureur de district, avec M. Willis, sans que l'on sache s'ils ont travaillé ensemble.

Il s'est spécialisé dans les grandes organisations de trafic de drogue au bureau du procureur des États-Unis et a traité des centaines d'affaires criminelles, y compris des vols à main armée et des meurtres, lorsqu'il travaillait pour le procureur de district, selon la déclaration du gouverneur annonçant la nomination de M. McAfee à la magistrature.

M. McAfee a obtenu son diplôme de premier cycle à l'université Emory, où il s'est spécialisé dans la musique et a reçu une bourse pour jouer du violoncelle dans l'orchestre symphonique de l'université. Il est diplômé de la faculté de droit de l'université de Géorgie et a passé le barreau de l'État en 2013, selon le site web de l'association du barreau de Géorgie.