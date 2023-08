Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 466,18 milliards de roupies (5,63 milliards de dollars) en juillet, selon les données du National Securities Depository Ltd (NSDL).

Il s'agit de l'afflux mensuel de FPI le plus élevé depuis août 2022.

Les entrées soutenues de FPI ont alimenté la hausse du Nifty 50 et du S&P BSE Sensex, deux indices de référence, qui ont atteint des niveaux record. Le Nifty 50 a augmenté de 2,94 % en juillet.

Entre mars et juillet, les investisseurs étrangers directs ont été des acheteurs nets d'actions indiennes au cours de chacun des cinq mois, achetant des actions pour une valeur de 1 553,08 milliards de roupies et déclenchant une hausse de 14,15 % de l'indice Nifty 50.

"Le rallye qui a atteint des sommets en juillet a été principalement alimenté par les entrées de capitaux étrangers", a déclaré Samrat Dasgupta, PDG d'Esquire Capital Investment Advisors.

"Si vous regardez les fonds communs de placement locaux, vous constaterez qu'il y a eu des prises de bénéfices substantielles au cours des derniers mois.

Les analystes ont attribué la solidité des fondamentaux macroéconomiques, la régularité des bénéfices ainsi que les inquiétudes concernant la reprise en Chine aux principaux moteurs des entrées de capitaux étrangers en Inde.

Plus tôt dans la semaine, la société de courtage internationale Morgan Stanley a relevé son opinion sur l'Inde, la faisant passer de "poids égal" à "surpondérer", et l'a qualifiée de "plus préférée parmi les marchés émergents" en raison de sa stabilité macroéconomique et de ses perspectives positives en matière de bénéfices.

ce que les fpi ont acheté en juillet

Les FPI ont acheté des actions pour une valeur de 115,14 milliards de roupies dans le secteur des services financiers en juillet, après avoir acheté pour 192,29 milliards de roupies d'actions en juin. Les investisseurs étrangers directs ont également été des acheteurs nets dans le secteur en avril et en mai.

"La croissance des bénéfices dans les banques est restée stable et la qualité des actifs a continué à s'améliorer, tandis que les sociétés financières non bancaires (NBFC) ont fait preuve d'une dynamique de décaissement saine", selon les analystes de Motilal Oswal Financial Services dans leur examen intermédiaire des chiffres du trimestre de juin.

Le regain d'intérêt des FPI pour les sociétés financières fait suite à des sorties de 299,93 milliards de roupies d'actions dans le secteur au cours de l'exercice 2023.

(1 $ = 82,7670 roupies indiennes)