Bourse de Paris : L'agaçant Mister Trump

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Barry Callebaut : Baader Helvea reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 1875 à 1975 CHF.

Christian Hansen : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 600 à 570 DKK.

Grifols : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 18,50 à 20 EUR.

Groupe ADP : HSBC passe de conserver à alléger avec un objectif de cours réduit de 140 à 135 EUR.

Nilfisk : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter malgré un objectif réduit de 270 à 230 DKK.

Orange Belgium : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 19 à 21,10 EUR.

Outokumpu : SEB Equities passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 2,90 à 2 EUR.

Société Générale : Independent Research passe de conserver à acheter en visant 30,50 EUR.

Soitec : Jefferies passe d'acheter à conserver malgré un objectif de cours relevé de 90 à 100 EUR.

Telefonica Deutschland : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 3,03 à 2,47 EUR.

Ubisoft : Consumer Edge Research démarre le suivi à surpondérer en visant 80 EUR.

L’actualité des sociétés

Hier, Wall Street a rejoint le camp des marchés boursiers indécis en terminant en ordre dispersé : le Nasdaq a rebondi après sa baisse de mardi, mais le Dow Jones et le S&P500 ont légèrement reculé. En Europe, la configuration était à peu près identique : hausse en Allemagne, mais baisse en France. Comme d'habitude, Donald Trump a assuré le spectacle dans un vaste entretien à son média favori, Fox News, en dézinguant l'Europe et le Vietnam ou en rappelant à la Chine qu'une surtaxe se profile si Pékin ne se plie pas à ses exigences. A ce propos, il a laissé entendre que les droits de douane sur les marchandises non-encore frappées à l'importation seront dans un premier temps de 10% - et non de 25% - en l'absence d'accord. Dans son pamphlet contre le vieux continent, il s'est même insurgé contre les enquêtes ouvertes par l'UE contre les géants californiens de la technologie, en estimant que c'était aux Etats-Unis de le faire. Un comble., le président de la Fed. Nous avions écrit la semaine dernière sous forme de boutade que le locataire de la Maison Blanche échangerait volontiers son Powell contre un Draghi. La réalité a rattrapé la fiction : "Nous devrions avoir Draghi à la place de notre personne de la Fed", a lancé Trump sur Fox News, avant de rappeler avoir "le droit" de "virer" Powell, même si ce point est largement sujet à controverse.. Une chose est sûre, Donald Trump, en attaquant bille en tête alliés historiques, ennemis de toujours et partenaires commerciaux sur tous les fronts et en prenant des positions à contre-courant sur des sujets majeurs comme le climat, pourrait fragiliser sa position. Du moins si la communauté internationale parvenait à s'organiser un minimum pour empêcher le dirigeant d'imposer la "Lex Trump" partout où il passe.Quoi qu'il en soit, en amont du G20, l'optimisme semble de retour ce matin avec des indicateurs avancés qui regardent vers le haut et des marchés asiatiques qui progressent en fin de parcours.L'inflation allemande de juin (14h00) sera suivie par la lecture finale du PIB américain du 1trimestre et par les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30), puis par les ventes de logements anciens (16h00).L'euro recule à 1,1360 USD, pendant que l'or perd quelques cents à 1408 USD. Le baril est ferme, à 66,34 USD pour le Brent est à 59,18 USD pour le WTI. Le T-Bond 10 ans affiche 2,059% de rendement. Après un bond de 10% hier, le Bitcoin se stabilise à 12884 USD ce matin.Emmanuel Macron a affirmé hier que l'État n'a pas besoin de réduire sa participation dans Renault , tout en souhaitant que l'alliance avec Nissan se renforce via de nouvelles synergies. H2O, le fonds affilié à Natixis , a continué à souffrir d'une décollecte, quoique ralentie. La banque s'emploie à éteindre l'incendie allumé la semaine dernière en prenant des engagements de supervision accrue auprès de la communauté financière. L'AMF s'interroge sur la déconsolidation de Mercialys dans les comptes de Casino en 2013, selon Les Echos, dans le cadre de l'enquête sur la bataille entre le distributeur et le fonds activiste Muddy Waters. En parallèle, le groupe simplifie sa structure en Amérique Latine. Sanofi et Regeneron ont reçu l'autorisation de mise sur le marché de Dupixent aux Etats-Unis dans le traitement des polypes nasaux. Lagardère a nommé Ugo Valensi directeur général de Lagardère Sports and Entertainment. Bic veut se relancer dans les rasoirs aux États-Unis et en signant un accord pour vendre une nouvelle marque en ligne en exclusivité avec Amazon.com L'Oréal est entré au capital de Carbios GTT a décroché une commande du chantier chinois Jiangnan Shipyard pour la conception des réservoirs GNL de cinq porte-conteneurs. Unibail a émis 500 millions d'euros d'obligations à 30 ans. La HAS prônerait le déremboursement de l'homéopathie, ce qui aura des conséquences majeures pour Boiron AB Science annone une "tendance positive d’efficacité" dans l'une des doses testées de masitinib dans la maladie d’Alzheimer en analyse intérimaire, et poursuit son étude sans donner beaucoup de détails. Erytech a recruté la première patiente dans son étude clinique de phase II avec eryaspase dans le traitement en première ligne du cancer du sein triple négatif. Metabolic Explorer va poser la première pierre de son usine en Moselle. SNCF Energie et Voltalia signent le premier contrat d'achat direct d'électricité renouvelable de près de 150 MW de très longue durée en France. Delta Plus Group vend une filiale espagnole. SRP Groupe n'atteindra pas ses objectifs. Philippe Besnard nommé censeur auprès du conseil d'administration de Solocal Global Bioenergies boucle une augmentation de capital de 17 millions d'euros. Gaussin fait état d'une nette progression de ses revenus de licence. Groupe Partouche Capelli et GEA (Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes) ont publié leurs comptes.Le régulateur de l'aviation civile aux Etats-Unis (FAA) a identifié un nouveau dysfonctionnement potentiel affectant le B737 MAX de Boeing , qu'il faudra régler avant le retour en exploitation de l'appareil. Volkswagen a réduit dans la fourchette 27 à 28 EUR le prix de l'introduction en Bourse de sa filiale de poids lourds Traton, le bas de la fourchette initiale qui allait de 27 à 33 EUR. La Commission européenne s'apprêterait à autoriser le projet d'acquisition d'actifs européens de Liberty Global par Vodafone pour 22 milliards de dollars, selon Reuters. Le conseil de surveillance de Bayer va créer un comité chargé de régler les litiges liés au glyphosate en s'appuyant sur un avocat extérieur, une initiative saluée par le fonds activiste Elliott, qui a révélé détenir plus d'1 milliard d'euros en actions de l'Allemand. Apple investirait 100 millions de dollars dans Japan Display , selon Asahi. Carl Icahn cherche à faire remplacer quatre administrateurs d' Occidental Petroleum , en estimant que la société se fourvoie en rachetant Anadarko