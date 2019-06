Communiqué de presse

L'agence Fitch Ratings attribue une notation AAA à Arkéa Home Loans SFH

Brest, le 19 juin 2019 – L'agence de notation internationale Fitch Ratings a attribué aujourd'hui une notation AAA à Arkéa Home Loans SFH, la société de financement de l'habitat du Crédit Mutuel Arkéa.

Cette notation AAA reflète la liquidité excédentaire d'Arkéa Home Loans SFH ainsi que le niveau suffisant et la qualité des crédits habitat adossés aux obligations de financement de l'habitat émises par la société.

Arkéa Home Loans SFH bénéficie également d'une notation Aaa attribuée par Moody's Investors Service.

Le communiqué de presse de Fitch Ratings est disponible sur le site internet de l'agence de notation : https://www.fitchratings.com/site/pr/10079615.

Press Release

Fitch Ratings assigns a AAA rating to Arkéa Home Loans SFH

Brest, June 19th 2019 - The international rating agency Fitch Ratings assigned today a AAA rating to Arkéa Home Loans SFH, Crédit Mutuel Arkéa's “société de financement de l'habitat”.

This AAA rating reflects Arkéa Home Loans SFH's excess liquidity as well as the sufficient level and quality of home loans backing the company's covered bonds (“obligations de financement de l'habitat”).

Arkéa Home Loans SFH also enjoys a Aaa rating from Moody's Investors Service.

Fitch Ratings' press release is available on the rating agency's website: https://www.fitchratings.com/site/pr/10079615.

