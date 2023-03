Washington (awp/afp) - L'agence de notation Fitch a abaissé vendredi de deux crans la dette argentine libellée en dollars, la faisant passer de "CCC-" à "C", soit juste au-dessus du défaut de paiement, tout en maintenant la notation de la dette émise en pesos.

L'agence explique cette dégradation par deux décrets du gouvernement, publiés cette semaine, qui imposent à "plusieurs entités du secteur privé et public" d'échanger leur dette émise en dollars par de la dette émise en pesos.

Le gouvernement argentin avait justifié cette mesure en expliquant que "de manière durable, l'Etat gagnera en capacité d'action sur les marchés financiers du dollar, ce qui permettra d'éviter des hausses perturbatrices", selon le vice-ministre de l'Economie, Gabriel Rubinstein.

Une première étape de cette mesure portait sur l'échange de l'équivalent de 4 milliards de dollars.

Elle intervient dans un contexte de volatilité des changes, et de manque chronique de réserves internationales de l'Argentine, aggravé cette année par une mauvaise saison agricole, liée à la sécheresse, et qui va amputer les agro-exportations, principale source de dollars du pays.

Selon le gouvernement, ces décrets "permettront d'avoir une plus grande disponibilité pour, si nécessaire, stabiliser les marchés, absorber d'éventuels excédents monétaires et continuer à lutter contre l'inflation" qui était de 94,8% en 2022.

Pour Fitch, toutefois, ces mesures "impliqueraient des échanges unilatéraux et des conversions forcées de devises, qui constituent des événements de défaut selon les critères", de l'agence de notation, pour qui l'abaissement a C correspond à sa vision qu'"un défaut est imminent" concernant une partie de la dette.

Selon Fitch, l'effectivité de ces échanges abaisserait la notation de l'Argentine à "défaut restreint" (RD). Qui est toutefois distinct du défaut de paiement (D) proprement dit.

L'agence a maintenu la notation de la dette à long terme de l'Argentine exprimée en pesos à "CCC-", inchangée.

L'annonce de Fitch n'en reflète pas moins une fragilité et un niveau de risque élevé de l'Argentine, 3e économie d'Amérique latine, malgré de bons résultats macro-économiques d'ensemble +5,2% de croissance en 2022, venant après +10,3% en 2021. Soit la première fois que le pays connait deux années d'expansion consécutive depuis douze ans.

Mais le pays, qui applique depuis 2019 un contrôle de changes, reste gangréné par une inflation chronique à deux chiffres depuis plus d'une dizaine d'années, qui a dépassé 100% en interannuel en février, pour le première fois en 32 ans.

Ses perspectives sont aussi grevées par l'accord conclu avec le FMI début 2022, pour un refinancement de la dette de plus de 44 milliards de dollars envers le Fonds, legs d'un prêt contracté en 2018 par le gouvernement précédent.

L'accord est assorti d'objectifs de réduction graduelle du déficit budgétaire, de 3% du PIB en 2021, à 1,9% en 2023, 0,9% en 2024, le FMI insistant en particulier sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques et le renforcement des réserves de change.

