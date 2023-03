L'agence agricole américaine distribuera des paiements de discrimination cette année

L'administration Biden s'est engagée à réparer les relations fracturées de l'USDA avec les agriculteurs de couleur. La discrimination historique dans les programmes de prêt de l'agence a contribué à ce que les agriculteurs noirs perdent 326 milliards de dollars de terres au cours du 20e siècle, selon une étude réalisée l'année dernière.

Le dernier effort de l'agence est la distribution de 2,2 milliards de dollars financés par l'Inflation Reduction Act (IRA) aux agriculteurs qui ont été victimes de discrimination dans les programmes de prêts de l'USDA. L'agence passera des contrats avec des vendeurs et des groupes communautaires pour administrer les paiements d'ici la fin de 2023, a-t-elle déclaré mercredi.

"Ces fonds sont une nouvelle étape dans la longue marche vers la justice et un USDA inclusif et équitable", a déclaré le secrétaire à l'agriculture Tom Vilsack dans un communiqué.

L'administration accorde également un allègement de la dette aux agriculteurs en fonction de leur détresse économique, ce qui aidera de manière disproportionnée les agriculteurs de couleur, selon les données de l'USDA. Mais la tentative ratée de l'administration de cibler cet allègement en fonction de la race, bloquée l'année dernière par des procès intentés par des agriculteurs blancs, a déçu certains agriculteurs noirs.

Mardi, une commission mise en place par l'agence a recommandé des examens et des changements radicaux dans les opérations internes et externes de l'USDA afin de garantir l'équité raciale et de genre.

L'USDA sélectionnera ses partenaires pour la distribution des fonds de l'IRA d'ici la fin du printemps, a-t-il déclaré.