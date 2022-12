L'agence agricole américaine étend le financement climatique aux petits agriculteurs

Les efforts de l'USDA s'inscrivent dans le cadre d'un objectif plus large de l'administration Biden visant à réduire les émissions dans l'ensemble de l'économie américaine et ciblent les quelque 10 % des émissions américaines générées par l'agriculture chaque année, selon l'Agence de protection de l'environnement.

Le secrétaire à l'agriculture, Tom Vilsack, a déclaré à Reuters que l'un des principaux objectifs du programme est de permettre à davantage d'agriculteurs de servir le marché croissant des consommateurs pour les aliments produits de manière durable.

"Nous voulons encourager les agriculteurs et les producteurs à accélérer l'utilisation de ces pratiques et nous voulons que le marché reconnaisse et valorise [ce] travail", a-t-il déclaré.

L'argent financera 71 projets allant de 250 000 $ à un peu moins de 5 millions de dollars et qui aideront les petits agriculteurs et les agriculteurs historiquement mal desservis à adopter et à évaluer des pratiques agricoles à faible émission.

Les groupes financés comprennent des associations d'agriculteurs noirs, des tribus amérindiennes et des organisations qui servent les femmes, les anciens combattants et les agriculteurs débutants.

Certains des projets permettront de surveiller et de vérifier les avantages des pratiques agricoles respectueuses du climat, comme la rotation des cultures, l'installation de panneaux solaires dans les champs et la réduction de l'application d'engrais. D'autres fourniront une assistance technique pour aider les agriculteurs à adopter de nouvelles pratiques et compétences.

Les fonds de ces projets proviendront de la Commodity Credit Corporation (CCC) de l'USDA, un pool d'argent fourni par le Trésor américain pour soutenir l'économie agricole, comme l'a fait le financement d'un cycle de 2,8 milliards de dollars pour 70 projets agricoles respectueux du climat entre 5 et 100 millions de dollars que l'agence a annoncé en septembre.

Le représentant républicain G.T. Thompson de Pennsylvanie, nouveau président de la commission de l'agriculture de la Chambre des représentants, a soutenu que l'utilisation par l'USDA de l'argent de la CCC pour les projets ne relève pas de son autorité et a déclaré qu'il auditerait le programme, selon un rapport de Politico. Le bureau de Thompson n'a pas répondu à une demande de confirmation du rapport.

Vilsack a déclaré à Reuters qu'il n'était pas préoccupé par un audit potentiel.

"Nous aidons à créer une opportunité de marché pour les agriculteurs, ce qui est précisément ce que le CCC a été conçu pour faire", a-t-il déclaré.