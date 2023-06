Le ministère américain de l'agriculture va fermer temporairement un bâtiment de laboratoire endommagé sur son principal site de recherche dans le Maryland, a déclaré un porte-parole à Reuters, peu après que des employés ont déposé une plainte fédérale faisant état de conditions de travail dangereuses.

Reuters a rapporté en exclusivité le 19 mai que des employés du Beltsville Agricultural Research Center (BARC), le plus grand site de recherche agricole du pays, avaient déposé une plainte auprès de l'Office of the Special Counsel, qui protège les dénonciateurs fédéraux, alléguant que le manque d'entretien compromettait les expériences et mettait les travailleurs en danger.

Le bâtiment a subi une importante inondation en décembre, qui a endommagé les recherches, les données et les équipements. Il a été demandé au personnel de retourner dans le bâtiment pour commencer le processus de nettoyage par mesure d'économie, même après que des tests indépendants aient révélé la présence de moisissures et d'amiante, a rapporté Reuters.

Dans un courriel adressé au personnel le 26 mai et consulté par Reuters, le directeur du BARC, Howard Zhang, a déclaré que seuls les employés essentiels auraient accès au bâtiment endommagé après le 30 mai et que ces employés recevraient un équipement de protection individuelle.

La date de fermeture a été repoussée au 2 juin pour permettre au personnel de faire ses bagages, selon un porte-parole du service de recherche agricole de l'USDA, qui supervise le BARC.

Le porte-parole a précisé que sept employés auraient accès au bâtiment, contre 52 qui y travaillaient en fonction des besoins depuis l'inondation.

L'USDA remplacera les revêtements de sol, les cloisons sèches et les dalles de plafond endommagés et améliorera la ventilation et le fonctionnement des hottes d'aspiration, a précisé le porte-parole.

L'enquête de Reuters a révélé que presque toutes les hottes d'aspiration du bâtiment n'étaient pas conformes aux normes.

Le bâtiment abrite des laboratoires qui effectuent des recherches sur des questions telles que le changement climatique et les parasites envahissants.

Dans son courriel, M. Zhang a indiqué que les bureaux et les laboratoires seraient déplacés d'ici le 14 juin et que les employés essentiels étaient ceux qui s'occupaient des colonies d'insectes et de l'assistance informatique.