Le directeur de la Federal Railroad Administration, le président du National Transportation Safety Board et un haut responsable de l'agence de sécurité des pipelines témoigneront le 23 juillet lors d'une audition de la sous-commission de la sécurité ferroviaire de la Chambre des représentants des États-Unis.

En mai 2023, la commission du commerce du Sénat américain a adopté une loi de réforme radicale de la sécurité ferroviaire à la suite du déraillement, en février 2023, d'un train de la Norfolk Southern à East Palestine, dans l'Ohio, qui a contraint les habitants à abandonner temporairement leurs maisons après que le train a pris feu et libéré plus d'un million de gallons de matières dangereuses et de polluants, mais les choses n'ont guère bougé depuis.

La semaine dernière, un projet de loi bipartisan presque identique à celui adopté par la commission sénatoriale a été présenté à la Chambre des représentants, mais son sort reste incertain au Congrès.

La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, l'administrateur de la FRA, Amit Bose, et Tristan Brown, administrateur adjoint de la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration, figurent parmi les personnes qui témoigneront, ainsi que deux représentants de syndicats ferroviaires.

Vendredi, la FRA a publié son enquête sur le déraillement, concluant qu'il a été causé par un roulement à rouleaux qui s'est rompu en raison d'une surchauffe, conformément aux conclusions du NTSB, ajoutant que les "procédures du chemin de fer et le manque de personnel pour communiquer les informations" ont pu contribuer à l'accident.

Le projet de loi du Sénat rendrait obligatoire l'utilisation de technologies permettant d'identifier les défaillances des équipements, empêcherait les inspections superficielles des wagons et imposerait des règles de sécurité plus strictes pour les trains transportant des matières explosives, comme celui de l'Ohio. Il porterait les sanctions civiles maximales de 225 455 dollars à 10 millions de dollars en cas de violation grave de la sécurité ferroviaire et exigerait la présence de deux membres d'équipage pour la conduite d'un train.

Les recommandations du NTSB portent notamment sur l'amélioration des systèmes de détection des défauts des rails, la modernisation des parcs nationaux de wagons-citernes et l'envoi d'informations en temps réel sur la sécurité ferroviaire aux intervenants d'urgence.

Le secrétaire d'État aux transports, Pete Buttigieg, a déclaré vendredi : "Nous prenons des mesures pour donner suite aux recommandations du NTSB, mais nous avons maintenant besoin que le Congrès fasse sa part pour renforcer la sécurité ferroviaire et responsabiliser les chemins de fer en adoptant une législation indispensable".