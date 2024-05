La Commission fédérale de régulation de l'énergie (FERC) devrait publier lundi une règle finale pour remédier à la pénurie de transport d'électricité aux États-Unis, le réseau s'efforçant de connecter d'énormes quantités d'énergie propre alors que la demande augmente.

Cette règle, attendue de longue date, vise à garantir qu'une douzaine de régions américaines fragmentées adoptent des plans à long terme afin d'augmenter le nombre de lignes de transport d'électricité. Elle cherchera à coordonner les réglementations locales et étatiques ainsi que les plans des compagnies d'électricité sur la manière de répartir les coûts entre les États pour la mise en place du réseau.

L'administration du président Joe Biden s'est fixé pour objectif de mettre en place un secteur de l'électricité sans émissions de carbone d'ici à 2035. Pour atteindre cet objectif, le pays doit plus que doubler la capacité de transmission régionale et multiplier par cinq la capacité de transmission interrégionale, selon une étude du ministère américain de l'énergie publiée en novembre.

Les États-Unis doivent également inverser la tendance à la baisse des investissements dans le domaine du transport d'électricité, selon l'étude.

POURQUOI CETTE RÈGLE EST-ELLE IMPORTANTE ?

Stimulée par les incitations fiscales prévues par la loi de M. Biden sur la réduction de l'inflation en 2022, la file d'attente des projets de production d'électricité en attente d'un raccordement au réseau électrique est actuellement d'environ 2 600 gigawatts, soit deux fois la quantité de production du parc actuel de centrales électriques des États-Unis.

Des chercheurs de l'université de Princeton ont constaté que le rythme de construction des réseaux de transport doit doubler par rapport à la dernière décennie, faute de quoi au moins 80 % des réductions potentielles d'émissions permises par l'IRA seront perdues.

Entre-temps, la demande d'électricité augmente fortement.

"La situation actuelle est celle d'un pic de la demande, alimenté non seulement par l'électrification d'industries clés, telles que la mobilité, mais aussi par des avancées technologiques telles que l'IA (intelligence artificielle) et le développement accéléré des centres de données", a déclaré Allie Kelly, directrice exécutive de The Ray, une organisation à but non lucratif qui se concentre sur les infrastructures durables.

Le réseau de transport américain est également exposé à des tempêtes et à des vagues de chaleur de plus en plus intenses, d'où l'importance d'investir dans un système plus durable.

QUE FERAIT LA RÈGLE ?

La règle, telle qu'initialement proposée, obligerait les États, les organisations régionales de transport d'électricité et les services publics à travailler ensemble sur des plans de 20 ans pour approuver les nouveaux projets de transport d'électricité.

Elle obligerait également les planificateurs à établir un processus clair pour la sélection des lignes de transport et leur paiement par les consommateurs dans les différents États.

Certains ont demandé que la règle définisse les bénéficiaires d'un projet de transmission.

Certaines organisations régionales, comme le Midcontinent Independent System Operator dans le Midwest américain, ont déjà commencé à planifier le transport d'électricité et à lancer de nouveaux projets, tandis que d'autres sont à la traîne. La règle devrait obliger toutes les régions à prendre des mesures pour s'assurer qu'elles peuvent répondre aux besoins de transport des États-Unis.

"L'objectif est d'inciter le secteur des services publics à investir davantage dans le transport d'électricité et de le pousser à envisager des changements à long terme en termes d'énergie propre et de croissance de la demande", a déclaré Ari Peskoe, directeur de l'Electricity Law Initiative à la faculté de droit de l'université de Harvard.

QUI RÉSISTE À CES CHANGEMENTS ?

Certains services publics et États républicains se sont opposés à l'idée que la FERC impose un partage des coûts pour les grands projets et que certains États doivent payer pour le transport d'électricité dans le cadre des politiques d'énergie propre d'autres États.

QUELLES SONT LES AUTRES MESURES PRISES PAR L'ADMINISTRATION EN MATIÈRE DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ ?

Le ministère de l'énergie a récemment dévoilé de nouvelles mesures visant à renforcer la capacité de transport des États-Unis. Le mois dernier, il a déclaré qu'il moderniserait 160 930 km de lignes de transport au cours des cinq prochaines années et l'administration a finalisé une règle visant à rendre plus efficace l'octroi de permis fédéraux pour les nouvelles lignes de transport.

La secrétaire d'État à l'énergie, Jennifer Granholm, a déclaré que le ministère de l'énergie consacrerait également plus de 330 millions de dollars au financement d'une nouvelle ligne de transmission de 460 km entre l'Idaho et le Nevada, qui apportera une capacité de transmission de 2 000 mégawatts à l'Ouest.

Cette semaine, le ministère de l'énergie a désigné dix régions dépourvues d'accès à l'électricité, dans lesquelles il accélérera l'obtention des autorisations nécessaires à l'extension des lignes de transport et accordera des milliards de dollars de prêts fédéraux. (Reportage de Valerie Volcovici ; rédaction de Timothy Gardner et David Gregorio)