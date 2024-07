L'administration Biden a dévoilé mardi une proposition très attendue qui obligerait de nombreux employeurs américains à protéger 36 millions de travailleurs contre les fortes chaleurs. La proposition de règlement de l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA), qui veille à l'application des lois sur la sécurité au travail, obligerait les employeurs à fournir aux travailleurs de l'eau et des zones ombragées ou climatisées pour faire des pauses lorsque les températures sur les sites de travail intérieurs ou extérieurs atteignent 80 degrés Fahrenheit (27 degrés Celsius). Lorsque la température atteint 27 degrés Celsius, les travailleurs ont droit à des pauses de 15 minutes toutes les deux heures et les employeurs sont tenus de surveiller les travailleurs pour détecter les maladies liées à la chaleur. Lorsque les entreprises embauchent de nouveaux employés, la règle prévoit que leur charge de travail augmente progressivement pour leur permettre de s'adapter aux températures élevées.

Les employeurs privés ont déjà une "obligation générale" de maintenir des lieux de travail sûrs, ce qui peut inclure la prise en compte des risques liés à la chaleur. Mais la proposition de mardi établirait pour la première fois des protections spécifiques contre l'exposition à la chaleur, ce qui permettrait à l'OSHA d'infliger des amendes aux employeurs qui ne respectent pas la règle. Si elle est finalisée, la réglementation fera très certainement l'objet de poursuites judiciaires de la part d'entreprises et de groupes commerciaux. Ces contestations pourraient être renforcées par un arrêt rendu la semaine dernière par la Cour suprême des États-Unis, qui élimine la déférence que les tribunaux devaient avoir à l'égard de l'élaboration des règles par les agences.

L'OSHA, qui fait partie du ministère américain du travail, a déclaré que la proposition de règlement visait à réduire le nombre de décès et de blessures liés au travail et causés par une exposition prolongée à des températures élevées.

Dans tout le pays, des travailleurs s'évanouissent, souffrent d'un coup de chaleur et meurent d'une exposition à la chaleur simplement en faisant leur travail, et il faut faire quelque chose pour les protéger", a déclaré Douglas Parker, directeur de l'OSHA. Depuis des années, les défenseurs des droits de l'homme demandent à l'OSHA de s'attaquer aux risques liés à la chaleur. L'agence a déclaré pour la première fois qu'elle travaillait sur cette règle en 2021.

L'exposition à la chaleur sur le lieu de travail a tué plus de 1 000 travailleurs américains depuis 1992. De 2011 à 2020, près de 34 000 cas de blessures liées à la chaleur ont obligé les employés à s'absenter du travail, selon le Bureau américain des statistiques du travail (U.S. Bureau of Labor Statistics). Plusieurs villes américaines ont connu des records de chaleur en juin, et la publication de la proposition de règlement mardi a coïncidé avec le début d'une vague de chaleur en Californie et dans d'autres États de la côte ouest. De nombreux climatologues ont prédit que 2024 serait l'année la plus chaude jamais enregistrée. La proposition de l'OSHA ne s'applique pas aux travailleurs "sédentaires" ou éloignés, aux travailleurs des services d'urgence ou aux employés travaillant sur des sites intérieurs où la température est maintenue en dessous de 80 degrés F. Les règles de l'OSHA ne s'appliquent pas aux employeurs gouvernementaux.