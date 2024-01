Une agence américaine de lutte contre la discrimination a demandé à un juge fédéral de rejeter la demande de Tesla Inc. de suspendre une action en justice alléguant des préjugés raciaux généralisés dans l'usine d'assemblage de Fremont (Californie), fleuron du constructeur de voitures électriques.

La Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi (EEOC) a déclaré dans un document déposé au tribunal fédéral de San Francisco mercredi en fin de journée que son action en justice de septembre ne faisait pas double emploi avec deux autres affaires de discrimination raciale en cours contre Tesla, comme l'avait fait valoir l'entreprise dans sa tentative de suspendre l'affaire le mois dernier.

"Tesla a déposé une motion sans fondement dans une tentative transparente de détourner l'attention des allégations substantielles de l'EEOC et des graves problèmes raciaux qui sévissent dans ses installations de Fremont", a déclaré l'agence.

Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'EEOC affirme que depuis 2015, les travailleurs noirs de l'usine de Fremont ont été régulièrement victimes d'insultes et de graffitis racistes, notamment des croix gammées et des nœuds coulants, et qu'ils ont subi des représailles pour s'être plaints.

Dans une action en justice intentée en 2022, le département californien des droits civils a accusé Tesla de tolérer des conditions similaires et de pratiquer une discrimination à l'encontre des travailleurs noirs lorsqu'il s'agit de prendre des décisions en matière de salaires, de promotions et d'affectations de travail. Une proposition de recours collectif déposée par des travailleurs de Tesla en 2017 fait également état de harcèlement racial.

Tesla, qui a nié avoir commis des actes répréhensibles, fait également appel d'une indemnité de 3,2 millions de dollars accordée à un ancien opérateur d'ascenseur noir de l'usine de Fremont dans le cadre d'un autre procès pour harcèlement racial.

Dans sa requête du mois dernier, Tesla a affirmé que la Commission s'était empressée de poursuivre l'entreprise dans le cadre d'une querelle interagences avec l'agence californienne. Tesla a déclaré qu'en raison de la similitude des plaintes, l'affaire californienne et l'action collective proposée devraient être traitées avant que l'affaire de l'EEOC n'aille de l'avant.

Mercredi, la Commission a déclaré que son affaire n'était pas redondante parce qu'elle allègue des violations d'une loi fédérale sur la discrimination au travail, alors que les autres affaires se déroulent devant un tribunal d'État et concernent des lois californiennes. L'EEOC a également contesté l'affirmation de Tesla selon laquelle elle n'a pas donné à l'entreprise la possibilité de régler les plaintes avant d'engager des poursuites.

Le mois dernier, Tesla a également demandé le rejet de l'action en justice, arguant que l'EEOC n'avait pas identifié de cas spécifiques de discrimination. La Commission n'a pas encore répondu à cette demande.