Une agence californienne a rejeté la demande de Stellantis, société mère de Chrysler, d'annuler l'accord sur les émissions de 2019 conclu avec des constructeurs automobiles rivaux.

L'Office of Administrative Law de Californie a refusé d'accepter la requête déposée en décembre par le constructeur automobile pour annuler l'accord du California Air Resources Board (CARB) et a déclaré que le constructeur automobile pouvait intenter une action en justice ou poursuivre la question avec le conseil des ressources en air. Le constructeur automobile a déclaré en décembre qu'il cherchait à remédier aux "désavantages concurrentiels découlant de notre exclusion continue et à préserver notre capacité à servir au mieux nos clients en répartissant équitablement nos produits entre tous les États".