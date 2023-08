Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a déclaré mardi qu'il avait repris la distribution de l'aide alimentaire dans certaines parties de la région éthiopienne du Tigré après une pause de trois mois.

Le PAM a interrompu l'aide alimentaire à la région du nord en mai à la suite d'informations faisant état d'un vol généralisé des dons. Il a ensuite suspendu l'aide à l'ensemble de l'Éthiopie en juin. Les États-Unis ont fait de même.

Plus de 20 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire en Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, principalement en raison de la pire sécheresse que la Corne de l'Afrique ait connue depuis des décennies et d'une guerre civile qui dure depuis deux ans dans la région du Tigré.

Le PAM a fourni une aide alimentaire d'urgence à près de six millions d'entre elles.

Il a indiqué qu'il avait commencé à tester et à vérifier de nouvelles mesures le 31 juillet pour fournir une aide alimentaire dans quatre districts du Tigré à un peu plus de 100 000 personnes éligibles.

"Les distributions test sont mises en place dans sept points de distribution de nourriture où le PAM et ses partenaires ont achevé de cibler les bénéficiaires et de les enregistrer numériquement", a déclaré l'agence dans un communiqué.

L'interruption de l'aide a été critiquée par le gouvernement éthiopien, qui a déclaré qu'il enquêtait sur les allégations de vol. Le PAM et l'Agence américaine pour le développement international ont déclaré qu'ils s'efforçaient de s'assurer que l'aide parvenait aux bénéficiaires prévus avant de reprendre toute assistance.

Le PAM a déclaré qu'il continuerait à travailler avec ses partenaires pour tester les dernières mesures avant toute distribution plus large de l'aide, notamment aux populations des régions d'Amhara, d'Afar et de Somali.

Ce développement intervient à la suite de nouvelles violences dans la région d'Amhara, où les affrontements entre les miliciens régionaux et l'armée sont rapidement devenus la plus grave crise de sécurité en Éthiopie depuis la fin de la guerre civile dans la région du Tigré.