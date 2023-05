La commission électorale thaïlandaise a fait l'objet d'un examen minutieux ce lundi, après qu'un groupe de surveillance a déclaré avoir reçu de nombreuses plaintes lors du vote anticipé, ce qui a alimenté les inquiétudes sur les médias sociaux quant à la compétence d'un organisme nommé sous le régime militaire.

Le Réseau populaire de surveillance des élections, une alliance d'organisations non gouvernementales, a déclaré avoir reçu environ 300 plaintes au cours du vote anticipé de dimanche, y compris des noms manquants, des votes émis par les mauvaises personnes, des erreurs dans les bulletins de vote envoyés par la poste et des listes de candidats incomplètes dans les bureaux de vote.

La Thaïlande organise des élections le 14 mai qui pourraient mettre fin à neuf années de gouvernement dirigé ou soutenu par l'armée depuis qu'elle a renversé un gouvernement élu en 2014, dans ce qui était son deuxième coup d'État en moins de huit ans.

La Commission électorale de Thaïlande (ECT) a déclaré avoir reçu 92 plaintes et des enquêtes sont en cours. Elle a promis que des erreurs similaires ne se reproduiraient pas le jour des élections.

Le scrutin oppose les partis de la coalition au pouvoir, liés à l'armée et à l'establishment royaliste, à un mouvement d'opposition qui a remporté toutes les élections au cours des vingt dernières années et a été démis de ses fonctions à trois reprises.

Les sondages d'opinion réalisés la semaine dernière ont montré que deux partis d'opposition disposaient d'une avance significative.

Yingcheep Atchanont, directeur exécutif de l'ONG iLaw, qui fait partie du groupe de surveillance, a déclaré que les erreurs n'étaient pas majeures mais qu'elles témoignaient d'un manque de compréhension ou de formation de la part de certains membres du personnel électoral sur le terrain.

"Ils ne comprennent pas le système et ne font donc que ce qu'ils comprennent", a déclaré M. Yingcheep, ajoutant que de nombreuses plaintes portaient sur les mêmes questions.

"Je pense que dans ces cas-là, ils font des erreurs honnêtes.

Le hashtag "pourquoi avons-nous une commission électorale ?" était largement en vogue en Thaïlande lundi, des centaines de milliers d'utilisateurs mettant en doute la capacité de la commission à fournir un résultat juste et précis.

Les commissaires ont été choisis en 2018 par des institutions nommées par la junte après le coup d'État de 2014 de l'ancien chef de l'armée Prayuth Chan-ocha, qui est au pouvoir depuis lors.

L'organe de vote a fait l'objet de vives critiques lors des dernières élections, en 2019, avec de nombreuses allégations de manipulation et de négligence, après avoir retardé le résultat officiel de plus d'un mois et modifié sa formule d'attribution des sièges aux listes de partis.

À l'époque, la commission a nié tout acte répréhensible et a déclaré qu'elle avait besoin de temps pour permettre les recomptages, les disqualifications et les élections partielles.