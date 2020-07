L'agenda des publications d'entreprises explose

"Que penses-tu de Genfit ?". Cette question, on me l'a régulièrement posée ces dernières années. Et quand ce n'était pas Genfit, c'était Solocal ou Technicolor. Ou Alcatel, Eurodisney et Infogrames pour remonter davantage. Et même Père-Noël.fr, pour les connaisseurs. Les investisseurs individuels adorent le grand frisson, ces dossiers spéculatifs qui donnent l'impression de pouvoir faire fortune en une nuit. Même après s'être fait rincer sur un titre, ils sont capables d'y revenir par addiction, en sachant pertinemment que ce qui leur est arrivé la première fois risque de se reproduire. La cote foisonne d'entreprises qui sont en permanence sur la corde raide et qui font remettre au pot leurs actionnaires. D'autres, c'est à la mode, sont forcées de s'adresser aux fonds usuriers, qui se paient sur la bête en obtenant des instruments dilutifs à prix cassés.

Ne vous leurrez pas, la très grande majorité des particuliers qui tentent l'aventure se brûle les ailes. Il y a aussi quelques gagnants. J'en connais même dont c'est le fonds de commerce (depuis des années d'ailleurs). Mais ce sont tous de fins techniciens des marchés, qui ont une excellente connaissance des rouages psychologiques et financiers qui font vibrer ce type d'action, et qui ne s'y attardent jamais. Bien sûr, chaque cas est unique : Genfit n'est pas Solocal, qui n'est pas Navya, qui n'est pas Parrot, qui n'est pas Recylex… Bref, vous avez compris. Au final, l'investisseur particulier est souvent le dindon de la farce tant que les entreprises n'ont pas stabilisé leur modèle économique.

Pour revenir à des considérations plus générales, hier, les résultats trimestriels plutôt rassurants des entreprises en Europe et aux États-Unis n'ont pas empêché les bourses du Vieux continent de piquer du nez, avec en toile de fond la poursuite des tensions entre Chine et États-Unis. Les indices européens contenant des entreprises des secteurs énergétiques et consommation cyclique (CAC40 notamment) ont généralement plus baissé que ceux qui en sont moins pourvus (SMI suisse par exemple). Paradoxalement, Wall Street a mieux tenu, avec un S&P500 qui a enchaîné une 4e séance consécutive de (maigre) hausse, malgré le coronavirus, malgré les dissensions sur le plan de relance, malgré le bras de fer avec la Chine, malgré les inquiétudes sur le chômage des catégories de salariés les plus fragiles. Le marché américain continue à se focaliser sur les résultats des entreprises, qui n'apparaissent pas aussi dégradés que ce qui était redouté. Business first en quelque sorte.

Les indicateurs avancés sont positionnés en légère hausse en Europe ce matin.

Les temps forts économiques du jour

Les inscriptions hebdomadaires au chômage américain réserveront-elles de bonnes surprises (14h30) ? Et l'indice des indicateurs avancés du Conference Board (16h00) ?

L'euro poursuit son ascension à 1,1579 USD. L'once d'or approche les 1870 USD. Le pétrole remonte légèrement ce matin, à 42 USD le WTI et à 44,40 USD le Brent. Le bon du trésor américain est rémunéré 0,6% sur 10 ans. Le Bitcoin franchit à nouveau la barre des 9500 USD.

L’actualité des sociétés

En France

Spotify Technology et Universal Music Group (Vivendi) signent un accord pluriannuel de licence mondiale. Orange s'associe à Eutelsat pour fournir du très haut débit par satellite en France. Groupe SEB prend le contrôle de StoreBound pour renforcer sa présence sur le marché américain du petit équipement domestique, et annonce des résultats plus élevés que prévu sur le trimestre écoulé, tout en restant prudent sur l'année. Le président du directoire de La Banque Postale démissionne à cause de divergences de vue sur la gouvernance de CNP Assurances. Au premier trimestre du nouvel exercice 2020/2021, Ubisoft a dépassé ses objectifs. Soitec a confirmé ses ambitions annuelles en dépit d'un exercice démarré en baisse au niveau du chiffre d'affaires. Pour pallier l'absence d'accord sur un PGE, Solocal obtient 32 M€ de lignes de financement. Les fondateurs de Groupe Open et Montefiore veulent retirer le titre de la cote à 15 EUR l'action. FO dénonce des "contreparties sociales inexistantes" au soutien de l'Etat à Air France-KLM. Genfit renonce à développer Elafibranor dans la NASH. Valneva obtient des résultats initiaux positifs pour l'étude de phase II de son candidat vaccin contre la maladie de Lyme. Un vaste essai clinique utilisant le dispositif de dépistage au chevet du patient de Novacyt lancé dans les maisons de soins de Londres. Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche annule des titres autodétenus. Les essais au champ confirment l’efficacité de la solution de biocontrôle d’Amoeba sur plusieurs maladies majeures du blé. Geci souscrit un financement dilutif de type ORNAN avec Yorkville Advisors. Transgène veut poursuivre le développement de TG4001 avec un essai clinique confirmatoire plus large que la phase Ib/II actuelle. U10, Bio-UV, Coheris, Aubay, Xilam, Ingenico, Gaussin, Maurel et Prom, Le Bélier, Drone Volt, I.Ceram, Ipsos, Groupe Crit, Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, Crédit Agricole du Languedoc, WeAccess, Fleury Michon, Tivoly, Nextedia, Sogeclair ont publié leurs comptes.

Dans le monde

L'ex-CEO de Wirecard et deux directeurs arrêtés pour fraude en Allemagne, sur des allégations de connaissance de malversations depuis 2015. Les États-Unis octroient un contrat de 1,9 Md$ à Pfizer et BioNTech pour un potentiel vaccin contre la Covid-19. Nvidia étudierait le rachat d'ARM auprès de Softbank, selon Bloomberg. Cellnex lance une augmentation de capital de 4 Mds€ à 39,45 EUR l'action pour financer son développement. Les hackers récents de Twitter ont obtenu les messages privés des comptes de 36 personnalités. Bombardier obtient une ligne de crédit de 1 Md$ de HPS, le temps de vendre ses actifs ferroviaires. Tesla gagne 4% post-séance après ses résultats trimestriels, Microsoft perd 2%. Swiss Re affiche 1 Md$ de perte nette au premier semestre, conséquence de dépréciations liées au coronavirus. Whirlpool a relevé ses objectifs annuels après une nette reprise en juin. Sika enregistre une contraction de ses résultats au premier semestre et confirme ses projections de moyen terme. Slack dépose une plainte contre Microsoft auprès de l'antitrust européen. La France prend à son tour ses distances avec Huawei pour la 5G.

Ça publie. Roche Holding, Intel, AT&T, Unilever, Danaher, Air Products, Dassault Systèmes, Publicis, Plastic Omnium, Daimler, Relx, Dow Inc, Sika, STMicroelectronics, Worldline, Repsol…

