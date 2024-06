L'aggravation de la pénurie d'eau en Inde, provoquée par une consommation élevée dans un contexte de croissance économique rapide et de catastrophes naturelles fréquentes, peut avoir un impact négatif sur la solidité du crédit souverain de ce pays d'Asie du Sud, a déclaré Moody's Ratings mardi.

Des millions d'Indiens sont confrontés à des pénuries d'eau chaque été lorsque la demande en eau augmente dans les fermes, les bureaux et les maisons face à une offre limitée, mais une vague de chaleur prolongée cette année a aggravé la pénurie, y compris à Delhi et dans le centre technologique du sud de Bengaluru.

"Cette situation est préjudiciable à la santé du crédit de l'État souverain, ainsi qu'aux secteurs qui consomment beaucoup d'eau, tels que les producteurs d'électricité à base de charbon et les sidérurgistes", a déclaré Moody's Ratings dans une note.

"À long terme, les investissements dans la gestion de l'eau peuvent atténuer les risques liés aux pénuries d'eau potentielles", a ajouté l'agence.

Selon le ministère des ressources en eau, la disponibilité annuelle moyenne d'eau par habitant en Inde devrait tomber à 1 367 mètres cubes d'ici 2031, contre 1 486 mètres cubes en 2021, ce qui est déjà peu.

Un niveau inférieur à 1 700 mètres cubes indique un stress hydrique, 1 000 mètres cubes étant le seuil de rareté de l'eau, selon le ministère.

"La diminution de l'approvisionnement en eau peut perturber la production agricole et les opérations industrielles, entraînant une inflation des prix des denrées alimentaires et une baisse des revenus pour les entreprises et les communautés touchées, tout en provoquant des troubles sociaux", a déclaré Moody's.

Cette situation peut à son tour exacerber la volatilité de la croissance indienne.

L'augmentation de la fréquence des pénuries d'eau, de la gravité ou de la durée des événements climatiques extrêmes résultant du changement climatique exacerbera la situation, car l'Inde dépend fortement des pluies de mousson pour son approvisionnement en eau, a déclaré l'agence mondiale.

L'industrialisation et l'urbanisation intensifieront la concurrence pour l'eau entre les entreprises et les habitants, a-t-elle ajouté.

Le marché de la finance durable en Inde peut fournir aux entreprises et aux gouvernements régionaux un moyen essentiel de lever des fonds. Moody's attribue actuellement la note Baa3 à l'Inde, avec des perspectives stables. (Reportage de Siddhi Nayak à Mumbai et de Kashish Tandon à Bengaluru ; rédaction de Savio D'Souza et Lincoln Feast).