L'aggravation de la sécurité alimentaire mondiale nécessite la production de l'Ukraine et de la Russie, selon le chef de l'ONU

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février a ajouté à la volatilité des marchés financiers, faisant grimper les prix des produits de base et affectant la logistique, ce qui pourrait faire dérailler la reprise économique après le COVID-19 dans de nombreux pays, dont le Nigéria.

"Notre analyse indique que la guerre en Ukraine ne fait qu'empirer les choses, mettant en branle une crise tridimensionnelle qui dévaste les systèmes alimentaires, énergétiques et financiers mondiaux pour les pays en développement", a déclaré M. Guterres aux journalistes à Abuja, la capitale du Nigeria.

"Il n'y a vraiment pas de véritable solution au problème de la sécurité alimentaire mondiale sans le retour de la production agricole de l'Ukraine et de la production de nourriture et d'engrais de la Russie et de la Biélorussie sur le marché mondial malgré la guerre", a-t-il déclaré.

M. Guterres a déclaré qu'il était déterminé à faciliter le dialogue pour aider à atteindre ces objectifs.

Le Nigeria a dû acheter des fournitures d'urgence de potasse canadienne en avril après que le pays ait été incapable d'importer l'engrais clé de Russie en raison de l'impact des sanctions occidentales, a déclaré le directeur de l'autorité souveraine d'investissement du Nigeria, la NSIA.

Le mois dernier, le Fonds monétaire international a déclaré que l'invasion de l'Ukraine par la Russie avait provoqué un nouveau "choc négatif énorme" en Afrique subsaharienne, faisant grimper les prix des denrées alimentaires et de l'énergie et mettant les personnes les plus vulnérables en danger de famine.

Cette pression supplémentaire intervient alors que de nombreux pays sont encore sous le choc de la longue pandémie de COVID-19.

"Nous devons assurer un flux régulier de denrées alimentaires et d'énergies à travers des marchés ouverts en levant toutes les restrictions inutiles à l'exportation, en dirigeant les excédents et les réserves vers ceux qui en ont besoin et en gardant la main sur les prix des denrées alimentaires pour freiner la volatilité du marché", a déclaré M. Guterres.