L'agresseur d'un défilé dans le Wisconsin condamné à la prison à vie

La juge Jennifer Dorow de la cour de circuit du comté de Waukesha a prononcé six peines obligatoires de prison à vie à l'encontre de Darrell Brooks, 40 ans, qui a été reconnu coupable le 26 octobre de 76 chefs d'accusation, dont six d'homicide volontaire.

En novembre dernier, Brooks a délibérément conduit son véhicule utilitaire sport à travers des barricades de police et a foncé dans la foule de personnes participant au défilé annuel de Waukesha, à environ 25 km à l'ouest du centre-ville de Milwaukee.

"Je veux que vous sachiez que non seulement je suis désolé pour ce qui s'est passé, mais que je suis désolé que vous ne puissiez pas voir ce qui est vraiment dans mon cœur et le remords dans mon cœur", a déclaré M. Brooks en pleurant pendant sa déclaration dans une salle d'audience bondée.

L'audience de détermination de la peine de deux jours a commencé mardi, lorsque des dizaines de parents des personnes tuées et blessées ainsi que des victimes qui ont survécu à l'incident ont parlé à la cour de leurs proches et ont fait face à Brooks, qui portait des vêtements de prison orange et un masque chirurgical sur le nez et la bouche.

"Aujourd'hui est notre jour. Aujourd'hui est pour nous. Aujourd'hui, c'est pour que nous puissions prendre notre poignée de terre, la jeter sur sa tombe et aller de l'avant", a déclaré Chris Owen, dont la mère Leanna Owen, 71 ans, est morte dans l'attaque.

Leanna Owen se produisait avec sa troupe connue sous le nom de Dancing Grannies lorsqu'elle a été frappée et tuée. Cinq autres personnes, dont un garçon de 8 ans, ont été tuées dans l'incident tandis que plus de 60 autres ont été blessées, dont au moins 18 enfants.

Avant qu'il ne soit condamné, Brooks, un résident de Milwaukee qui s'est représenté lui-même pendant le procès, a appelé plusieurs personnes à parler à la cour en son nom.

Sa grand-mère, Mary Edwards, pasteur à Detroit, a déclaré à la cour que Brooks souffrait d'une maladie mentale bi-polaire depuis l'âge de 12 ans, et que ce trouble l'avait poussé à traverser la foule en voiture.