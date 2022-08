L'agression au couteau de Rushdie fait basculer une paisible retraite littéraire dans le chaos.

L'institution Chautauqua, un havre de paix dans l'ouest de l'État où se réunissent chaque été écrivains et artistes, n'était pas le genre d'endroit où les gens s'inquiètent pour leur sécurité. Les membres du public ont déclaré qu'il n'y avait pas de contrôle des sacs, de détecteurs de métaux ou d'autres mesures de sécurité pour accéder à l'événement dans la communauté fermée.

Pourtant, peu avant 11 heures, alors que Rushdie s'apprêtait à animer une discussion sur la liberté artistique, des centaines de participants ont regardé avec horreur un homme de 24 ans du New Jersey se précipiter sur la scène et poignarder Rushdie au cou et au torse. La police a déclaré qu'il n'y avait aucune indication immédiate d'un motif pour l'attaque qui a laissé Rushdie sévèrement blessé et sous respirateur après une opération.

Rushdie, un critique provocateur de la religion et des dirigeants qui utilisent la religion à des fins politiques, s'était souvent méfié de la sécurité, tout en sachant qu'il risquait d'être attaqué par des fondamentalistes et des partisans passionnés de ces politiciens.

Il a passé des années dans la clandestinité après que l'ayatollah iranien Ruhollah Khomeini ait émis en 1989 une fatwa, ou édit religieux, appelant les musulmans à le tuer suite à la publication de son roman, "Les Versets sataniques", qui, selon certains musulmans, contenait des passages blasphématoires.

Dans un mémoire sur sa période de clandestinité, Rushdie a exprimé son malaise face aux niveaux élevés de sécurité dans les aéroports américains du New Jersey et de Denver lorsqu'il est arrivé pour parler. Mais ces dernières années, il a vécu plus librement et a insisté sur le fait qu'il ne devait pas être constamment surveillé et protégé par des agents de sécurité.

Clarisse Rosaz Shariyf, directrice principale des programmes littéraires de l'organisation d'écrivains PEN America, dont Rushdie était auparavant le président, a déclaré qu'en quatre ans de collaboration étroite avec l'auteur pour l'organisation de festivals et d'autres événements, il n'a jamais demandé une fois un service de sécurité.

"Je n'ai pas connaissance qu'il nous ait jamais demandé de fournir une sécurité supplémentaire, et je n'ai pas non plus connaissance qu'il ait jamais amené un service de sécurité avec lui", a-t-elle déclaré.

Michael Hill, président de l'institution Chautauqua, a déclaré aux journalistes vendredi que la sécurité était une priorité absolue pour la communauté qui rassemble des milliers de personnes pour ses neuf semaines de programmation estivale.

Pour l'événement de Rushdie, Chautauqua avait demandé et reçu une assistance en matière de sécurité de la part de la police de l'État de New York et du département du shérif du comté de Chautauqua, a déclaré Hill.

Il a déclaré qu'une telle attaque était sans précédent à l'institut, qui a été fondé en 1874 et a pour vocation de favoriser le dialogue civil sur les questions religieuses, sociales et politiques.

"Chautauqua a toujours été un endroit extrêmement sûr", a-t-il dit.

La gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, a déclaré aux journalistes que Chautauqua était une communauté "tranquille" où les orateurs les plus éminents, les leaders d'opinion, les politiciens, les juges et autres se réunissaient pour exprimer librement leur pensée.

L'écrivain algérien et militant des droits de l'homme Anouar Rahmani, qui devait prendre la parole après Rushdie vendredi, a déclaré qu'il n'a dû montrer que son laissez-passer pour entrer dans l'événement et n'a vu aucun contrôle de sécurité supplémentaire.

"Je pense que nous aurions dû avoir plus de protection autour de lui", a déclaré Rahmani, qui a fait face à ses propres menaces après avoir demandé publiquement que le mariage homosexuel soit légalisé en Algérie.

Bradley Fisher, 68 ans, un rédacteur publicitaire à la retraite qui était dans le public et a assisté à l'attaque, a déclaré que la sécurité était la même que les années précédentes.

Les participants ont acheté un laissez-passer pour entrer par les portes principales, puis leur laissez-passer a été scanné pour entrer dans l'amphithéâtre, sans contrôle des sacs ou détecteurs de métaux sur le chemin.

M. Fisher a déclaré que la sécurité, la diversité et les différences d'opinion faisaient depuis longtemps partie du tissu de la communauté Chautauqua.

"Non seulement il (Rushdie) a été une victime, mais je pense que cette communauté ouverte va l'être aussi", a déclaré Fisher.