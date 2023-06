Les changements apportés au plus important programme d'aide alimentaire des Etats-Unis dans le cadre de l'accord sur la dette adopté par le Congrès cette semaine pourraient forcer des centaines de milliers d'Américains âgés à renoncer à l'aide alimentaire fédérale et ensevelir d'autres demandeurs sous de nouvelles formalités administratives, ont mis en garde des experts en sécurité alimentaire.

Les conditions d'éligibilité au programme d'aide nutritionnelle supplémentaire (SNAP) sont devenues le point de mire des négociations sur l'accord relatif à la dette. Les banques alimentaires du pays se sont efforcées de répondre à la demande croissante, car les Américains à faible revenu doivent faire face à des coûts d'épicerie plus élevés alors que les prestations de l'ère COVID ont expiré.

Le plan d'endettement adopté par la Chambre des représentants mercredi et par le Sénat jeudi contient des exigences en matière de travail pour obtenir des prestations alimentaires. La mesure exempte les anciens combattants, les sans-abri et les jeunes adultes qui sortent d'une famille d'accueil, à condition qu'ils puissent prouver leur statut.

Elle étendrait également ces exigences de travail aux adultes âgés de 50 à 54 ans, un groupe qui était auparavant exempté. Ce changement affecterait près de 750 000 personnes, selon le Center on Budget and Policy Priorities (Centre pour le budget et les priorités politiques), un organisme de gauche.

La Maison-Blanche, qui a approuvé l'accord en tant que compromis entre les démocrates et les républicains, a déclaré que le nombre d'inscriptions au SNAP serait à peu près le même une fois que les changements seraient pleinement mis en œuvre.

Lors des négociations, les républicains ont fait valoir que l'extension des exigences en matière de travail aiderait davantage de bénéficiaires du SNAP à trouver un emploi et réduirait leur dépendance à l'égard de l'aide fédérale.

Certains parlementaires progressistes ont invoqué la question de l'obligation de travailler pour justifier leur refus de soutenir l'accord sur la dette. Les défenseurs de la lutte contre la faim affirment que les nouveaux obstacles pour les Américains âgés entraîneront la perte des allocations pour un grand nombre d'entre eux, tandis que les groupes nouvellement exemptés pourraient avoir du mal à s'y retrouver dans la bureaucratie complexe pour prouver leur statut.

Les personnes âgées de 50 à 54 ans, par exemple, pourraient avoir des problèmes de santé qui limitent leur capacité à répondre à la nouvelle exigence de travailler 20 heures par semaine, a déclaré Ty Jones Cox, vice-président pour l'assistance alimentaire au Center on Budget and Policy Priorities (Centre sur le budget et les priorités politiques).

Les vétérans et les sans-abri pourraient avoir des difficultés à rassembler les documents nécessaires pour prouver leurs exemptions dans le cadre du processus complexe, propre à chaque État, visant à décrocher des prestations SNAP, a déclaré Ellen Vollinger, directrice du SNAP pour le Food Research & Action Center.

"Il s'agira d'une tâche très lourde pour les agents chargés des dossiers", a-t-elle déclaré. "Cela va être très déroutant".

LE DÉBAT SUR LE TRAVAIL

Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, qui a mené les négociations républicaines pour l'accord sur la dette, a déclaré que l'élargissement des exigences en matière de travail pousserait davantage d'adultes à travailler et renforcerait ainsi l'économie. Les groupes de lutte contre la faim affirment que la recherche ne soutient pas cette conclusion.

Dans un rapport datant de 2022, le Congressional Budget Office a constaté que les exigences de travail du SNAP réduisaient le revenu global des bénéficiaires parce que la quantité de travail exigée les rendait inéligibles au SNAP sur la base de leur revenu.

Kofi Kenyatta, directeur des politiques et des pratiques chez UpTogether, une organisation à but non lucratif qui vise à réformer les programmes de lutte contre la pauvreté, a qualifié les exigences en matière de travail d'"arbitraires et vraiment cruelles".

Actuellement, les bénéficiaires du SNAP âgés de 18 à 49 ans, sans personne à charge ni handicap, doivent travailler 20 heures par semaine pour recevoir des prestations pendant plus de trois mois sur une période de trois ans. Les modifications proposées porteraient cette limite d'âge supérieure à 54 ans.

Colleen Young, directrice des affaires gouvernementales de la Greater Pittsburgh Community Food Bank, s'attend à ce que les services et le garde-manger de son organisation soient de plus en plus sollicités au fur et à mesure de la mise en œuvre du plan de désendettement.

La banque alimentaire a déjà dépassé son budget alors qu'elle distribue le deuxième plus grand nombre de livres de nourriture gratuite de son histoire, une situation courante chez les fournisseurs de nourriture d'urgence alors que l'inflation grève les budgets des ménages.

"Cela va être une contrainte", a déclaré M. Young.