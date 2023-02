L'aide au séisme en Syrie est bloquée par des "problèmes d'approbation" avec un groupe de la ligne dure, selon l'ONU.

Les hostilités qui sillonnent la Syrie, brisée par près de 12 ans de conflit, constituent un défi supplémentaire pour les travailleurs humanitaires qui tentent d'atteindre les régions du nord touchées par le tremblement de terre de lundi, qui a tué au moins 29 000 personnes en Turquie et en Syrie et a rasé des pans entiers de villes.

Sur les 3 500 décès signalés jusqu'à présent en Syrie, la plupart se sont produits dans le nord-ouest, dans un territoire largement tenu par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham.

La région a reçu peu d'aide car les lignes de front avec le gouvernement sont bouclées et un seul passage frontalier la relie à la Turquie au nord. Le gouvernement syrien a déclaré la semaine dernière qu'il était prêt à envoyer de l'aide à la zone nord.

Une source de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), qui n'a pas été autorisée à parler aux médias, a déclaré à Reuters que le groupe n'autoriserait pas les expéditions depuis les parties de la Syrie tenues par le gouvernement et que l'aide arriverait de Turquie.

"Nous ne permettrons pas au régime de profiter de la situation pour montrer qu'il aide", a déclaré la source.

Un porte-parole du bureau d'aide humanitaire de l'ONU a déclaré à Reuters qu'"il y a des problèmes d'approbation" par le groupe, que l'ONU et les États-Unis classent comme une organisation terroriste, sans donner d'autres informations.

Un porte-parole de l'ONU à Damas s'est refusé à tout commentaire, déclarant que l'ONU "continue à travailler avec les parties concernées pour avoir accès à la zone".

Plus tôt dans la journée de dimanche, le chef de l'aide de l'ONU, Martin Griffiths, a déclaré que les habitants du nord-est de la Syrie avaient été abandonnés et "se sentent à juste titre abandonnés". "

Le bureau des médias de HTS n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un convoi d'aide en provenance de la région nord-est de la Syrie dirigée par les Kurdes, transportant du carburant et d'autres aides, a également été refoulé ? ?jeudi depuis le nord-ouest, où règnent les rebelles soutenus par la Turquie.

Mais la Turquie a déclaré la semaine dernière qu'elle pourrait être disposée à ouvrir un passage frontalier direct avec les zones tenues par le gouvernement en Syrie, alors que les liens commencent à se dégeler plus d'une décennie après qu'Ankara ait coupé ses liens diplomatiques avec Damas à cause du conflit.

Les Nations Unies espèrent également intensifier les opérations transfrontalières en ouvrant deux points de passage supplémentaires entre la Turquie et la Syrie tenue par l'opposition pour les livraisons d'aide, a déclaré le porte-parole Jens Laerke à Reuters.

Le responsable de l'aide de l'ONU, M. Griffiths, "travaille très fort au téléphone sur ce front diplomatique, en parlant à tout le monde pour débloquer davantage de passages frontaliers", a déclaré M. Laerke.

Griffiths informera le Conseil de sécurité de l'ONU lundi et espère utiliser un "argument étanche" sur les besoins urgents pour surmonter la résistance historique de la Russie - un allié clé de Damas - à l'opération d'aide transfrontalière.

La Russie a fait pression pour davantage de livraisons transfrontalières mais Laerke a déclaré "qu'en termes de volume et de fréquence de l'aide, l'opération transfrontalière est le principal spectacle."

Dimanche, l'envoyé de l'Union européenne en Syrie a exhorté les autorités de Damas à "s'engager de bonne foi" avec les travailleurs humanitaires pour que l'aide parvienne à ceux qui en ont besoin.

"Il est important de permettre un accès sans entrave pour que l'aide arrive dans toutes les zones où elle est nécessaire", a déclaré Dan Stoenescu à Reuters.

"Entrer dans un faux jeu de reproches n'est pas constructif et ne nous aide pas à fournir de l'aide à ceux qui sont dans un si grand besoin et une si grande détresse de manière plus opportune. Au contraire", a-t-il ajouté.