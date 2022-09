L'aide massive à la lutte contre la pandémie a évité la dépression mondiale, mais a laissé une mauvaise gueule de bois.

Ils sont également parvenus à un consensus approximatif sur un autre point : La gueule de bois est réelle.

De l'inflation mondiale au risque de chocs des taux d'intérêt et des devises dans les pays en développement, des dépenses mal ciblées à l'augmentation de la dette américaine, les recherches d'organisations mondiales comme le Fonds monétaire international et de groupes de réflexion comme la Brookings Institution indiquent maintenant que les contrecoups des dépenses de l'ère COVID posent de nouveaux risques économiques.

Lors de la conférence annuelle de recherche de la Réserve fédérale à Jackson Hole, dans le Wyoming, le mois dernier, le premier directeur général adjoint du FMI, Gita Gopinath, et le directeur général de la Banque des règlements internationaux, Agustin Carstens, ont averti qu'une inflation plus élevée pourrait s'avérer difficile à déloger, inaugurant une ère de volatilité des prix et des marchés financiers.

Puis une conférence de Brookings ce mois-ci s'est résumée à une litanie de problèmes post-pandémie, concluant que :

* Les quelque 5 000 milliards de dollars de dépenses du gouvernement américain étaient probablement excessifs et, bien qu'ils ne soient pas entièrement responsables, ils ont exacerbé l'inflation élevée depuis 40 ans contre laquelle la Fed se bat.

* Le contrôle de l'inflation pourrait nécessiter une augmentation beaucoup plus importante que prévu du taux de chômage aux États-Unis.

* Et un choc mondial déclenché par la flambée du dollar américain est déjà en train de se produire dans le sillage des augmentations de taux tardives et importantes de la Fed.

"Une désinflation déterminée de la part de la Fed et une appréciation continue du dollar pourraient entraîner des problèmes d'endettement plus intenses pour toute une série de (pays en développement)", ont écrit Maurice Obstfeld, ancien économiste en chef du FMI, aujourd'hui professeur à l'Université de Californie à Berkeley, et Haonan Zhou de l'Université de Princeton dans un document de recherche présenté lors du rassemblement. "En effet, les signaux de danger clignotent déjà. D'autre part, si la Fed ne parvient pas à maîtriser l'inflation américaine, cela serait disruptif à plus long terme."

UNE CRISE APRÈS LA CRISE

Les recherches présentées à la réunion de Brookings ont conclu que les paiements de secours COVID-19 ont alimenté une poussée des achats de biens durables au début de la pandémie, mais qu'à la signature du troisième cycle de relance, début 2021, peu de cet argent était dépensé.

L'argent a servi d'assurance pour certaines familles, ont conclu les chercheurs, dont Jonathan Parker, professeur de finance au Massachusetts Institute of Technology, et deux économistes du U.S. Bureau of Labor Statistics.

Mais "la faible réaction des dépenses à court terme et son schéma suggèrent que les (paiements à impact économique) sont allés à de nombreuses personnes qui n'avaient pas besoin de ces fonds supplémentaires".

"Du point de vue de la gestion de la demande, les PIE non dépensés ont contribué à la solidité des bilans des ménages au cours de l'année écoulée, une période de forte demande et d'inflation croissante."

Un autre document estime que le plan de sauvetage américain du président Joe Biden, lié à la pandémie, promulgué moins de deux mois après son entrée en fonction l'année dernière, a ajouté à lui seul au moins un point de pourcentage complet à l'inflation, et probablement plus.

Les inquiétudes concernant l'impact inflationniste de la réponse du gouvernement à la crise ont d'abord été minimisées. La hausse des prix semblait initialement limitée aux biens durables - des choses comme les appareils électroménagers et les voitures - et de nombreux responsables, y compris les principaux décideurs de la Fed, ont supposé que le bond de l'inflation disparaîtrait lorsque les chaînes d'approvisionnement rattraperaient la demande.

Cela a pris beaucoup plus de temps que prévu. Entre-temps, les dépenses et l'inflation se sont déplacées vers les services.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février a constitué un autre choc, faisant grimper les prix des matières premières et de l'énergie et contribuant à forcer la Fed à entrer dans ce qui est devenu un environnement de crise après la crise, l'inflation suscitant désormais sa propre réponse urgente, tout comme la pandémie l'avait fait deux ans plus tôt.

Les responsables de l'administration Biden disent qu'ils restent convaincus que la banque centrale peut maîtriser les prix sans faire basculer l'économie dans la récession.

"Nous pensons qu'il y a une voie à suivre pour pouvoir à la fois faire baisser l'inflation, mais continuer à voir l'élan positif que nous avons vu dans l'économie", a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor américain Wally Adeyemo à Yahoo ! News la semaine dernière.

Les documents de Brookings et les estimations d'autres économistes ont commencé à jeter le doute sur la capacité de l'économie à traverser cet épisode d'inflation sans une forte augmentation du taux de chômage, peut-être jusqu'à 7,5 %, un résultat qui permettrait de "payer" la hausse des prix au prix de 6 millions d'emplois perdus.

REPENSER LA RÉPONSE

L'effet de la maîtrise de l'inflation par les États-Unis sur le reste du monde est également une préoccupation émergente.

La banque centrale américaine a approuvé sa série de hausses de taux d'intérêt la plus rapide depuis le début des années 1980, ce qui a alimenté les afflux d'actifs libellés en dollars et renforcé le billet vert, mettant les banques centrales étrangères dans la position de combattre la Fed en même temps que leurs propres problèmes d'inflation nationale.

Les pays dont la dette est libellée en dollars sont confrontés à des dépenses de crédit plus élevées et à des difficultés de refinancement à mesure que les prêts arrivent à échéance. Les importations en dollars d'énergie, de nourriture ou de matériaux industriels sont également plus coûteuses.

Bien que cela rende également les exportations d'une nation moins chères, Gopinath a déclaré à la conférence de Jackson Hole que le résultat net "pourrait bien être contractionniste car le stimulus des exportations nettes ... est plus que compensé par une chute de la demande intérieure".

Il reste à voir si cela conduit au type de crises qu'ont connu les marchés émergents dans les années 1990. Les responsables de pays tels que la Corée du Sud ont essayé de garder la main sur le problème en augmentant eux-mêmes les taux.

M. Obstfeld a déclaré que l'appréciation du dollar, qui a gagné environ 15 % depuis que la Fed a commencé à resserrer sa politique, était légère par rapport à d'autres envolées du dollar dans le passé, mais il a averti que la situation était fluide. "Je soupçonne que les États-Unis ont encore du chemin à parcourir en termes de hausse des taux d'intérêt", a-t-il déclaré, et le résultat pourrait être "plus d'agitation" pour les marchés émergents.

Combiné aux problèmes auxquels est confrontée l'économie américaine, une vision plus tempérée de la réponse à la pandémie a pris forme.

L'argent, et beaucoup d'argent, devait être dépensé rapidement, a déclaré Karen Dynan, professeur d'économie à l'Université de Harvard, lors de la conférence Brookings.

Mais "l'expérience de l'année dernière a mis en évidence certaines mises en garde importantes", a-t-elle déclaré. "Nous devons vraiment réfléchir à la meilleure façon de cibler ces types de paiements. Nous devons nous demander si l'offre a la capacité d'augmenter pour répondre à la demande ... Et la politique monétaire doit être prête à réagir si l'inflation semble s'envoler."