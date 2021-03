L'alerte au tsunami levée en Nouvelle-Zélande

WELLINGTON, 4 mars (Reuters) - La Nouvelle-Zélande a abaissé son niveau d'alerte au tsunami, a annoncé vendredi l'Agence nationale de gestion des secours (Nema).

"Tous les résidents peuvent rentrer chez eux", a-t-elle annoncé dans son dernier bulletin d'information.

Plus tôt dans la journée, les autorités avaient appelé les habitants à rester prudents, et l'Agence nationale de gestion des secours (Nema) avait conseillé aux habitants de certaines zones côtières de se rendre dans des lieux plus sûrs en altitude. (Praveen Menon; version française Camille Raynaud)