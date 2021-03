L'alerte au tsunami levée en Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Calédonie

WELLINGTON, 4 mars (Reuters) - La Nouvelle-Zélande a abaissé son niveau d'alerte au tsunami, déclarée après qu'un séisme de magnitude 8 a frappé jeudi près des îles Kermadec au large de la côte nord-est, a annoncé vendredi l'Agence nationale de gestion des secours (Nema).

De faibles vagues de tsunami ont été observées et la Nema a déclaré dans son bulletin d'information que "tous les résidents pouvaient rentrer chez eux."

Une alerte au tsunami a aussi été levée en Nouvelle-Calédonie, a annoncé le ministre français des Outre-mer, Sébastien Lecornu, sur Twitter.

Plus tôt dans la journée, les autorités avaient appelé les habitants à rester prudents, et l'Agence nationale de gestion des secours (Nema) avait conseillé aux habitants de certaines zones côtières de se rendre dans des lieux plus sûrs en altitude. (Praveen Menon; version française Camille Raynaud)