L'alerte de Broadcom pèse sur son secteur en préouverture à Wall Street

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Les valeurs des semi-conducteurs s'inscrivent en net recul vendredi avant l'ouverture de Wall Street, après l'abaissement par Broadcom de ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice en cours. Le groupe a en outre publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes. Le titre Broadcom perd 9,5% en préouverture. Les 22 valeurs de l'indice PHLX Semiconductor qui s'échangent en préouverture perdent toutes du terrain, et 18 d'entre elles reculent de plus de 2%. Parmi les valeurs les plus actives, Advanced Micro Devices et Micron Technology fléchissent de 2,9%, Intel cède 1,7%, Nvidia abandonne 2,4% et Qualcomm recule de 2,5%. En Europe, STMicroelectronics chute de 4,2% et Infineon de 6,2%.

-Tomi Kilgore, MarketWatch (Version française Lydie Boucher) ed: VLV

