L'alimentation en eau de Sydney baisse à un rythme inédit

SYDNEY, 16 août (Reuters) - Les ressources en eau de Sydney, la ville la plus peuplée d'Australie avec 4,6 millions d'habitants, diminuent à un rythme sans précédent sous l'effet de la sécheresse, a annoncé vendredi le gouvernement.

Le barrage de Warragamba, principal réservoir desservant la ville, n'est qu'à 51,4% de ses capacités, en recul de 17,8% en un an et de près de 50% en deux ans, a indiqué l'agence publique de l'eau WaterNSW. Et le volume d'eau approvisionnant la retenue n'est qu'à 10% de ce qu'il était l'an dernier.

Au total, les onze réservoirs de Sydney sont à 50,1% de leurs capacités.

"Nous n'avons jamais observé des approvisionnements aussi bas", a déclaré Melinda Pavey, ministre de l'Eau au sein du gouvernement régional de Nouvelle-Galles du Sud.

Les autorités de la ville ont adopté ces derniers mois une série de mesures de restriction de l'usage de l'eau.

La ville s'est par ailleurs dotée d'une entreprise de désalinisation de l'eau de mer qui fonctionne depuis le mois de mars. (Mell Chun Henri-Pierre André pour le service français)