L'allègement de la pression sur les coûts donne aux fabricants irlandais un peu de répit -PMI

L'indice AIB S&P Global des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière est passé de 51,8 à 51,1, soit le chiffre le plus bas depuis près de deux ans, mais contrairement aux données flash pour l'ensemble de la zone euro, il est resté au-dessus de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction.

La baisse a été entraînée par une troisième contraction mensuelle consécutive de la production, où le taux de déclin a été le plus rapide en 18 mois. Les arriérés de travail et les nouvelles commandes à l'exportation ont également diminué à un rythme plus rapide le mois dernier.

Selon les auteurs de l'enquête, les entreprises ont attribué la baisse de la production à une chute de la demande, en partie liée à l'inflation élevée qui a découragé les nouveaux clients.

Alors que les pressions sur les coûts sont restées parmi les niveaux les plus élevés observés en 20 ans d'histoire de la série, la lecture des prix des intrants est tombée à 75,7 contre 82,6 en juillet et a contribué à faire baisser le sous-indice des prix de production à 66,5 contre 71,0 le mois précédent.

Les pressions sur la chaîne d'approvisionnement sont également restées intenses, bien que l'incidence globale des retards dans les délais de livraison ait été la plus faible depuis novembre 2020.

"Si les pressions inflationnistes restent fortes, certains signes montrent qu'elles commencent à se relâcher", a déclaré Oliver Mangan, économiste en chef d'AIB.