L'allemand FlixTrain vise le marché français, objectif 2021

Le groupe, auquel appartient également FlixBus, vise pour l'heure les trajets Paris-Bruxelles, Paris-Lyon, Paris-Toulouse, Paris-Bordeaux et Paris-Nice, mais seulement en horaires de nuit dans ce dernier cas.

Cette manifestation d'intérêt donne le coup d'envoi d'un processus de 18 mois, durant lequel l'Etat et les régions concernées auront leur mot à dire.

Si les dossiers franchissent tous les obstacles et si FlixTrain, qui gère trois lignes en Allemagne, maintient formellement sa candidature, les premiers trains pourront rouler à partir du 1er janvier 2021 sur les parcours convoités.

"On a analysé le marché, on estime que ce sont des lignes à fort potentiel", selon Raphaël Daniel, porte-parole de FlixMobility en France, qui promet d'offrir des tarifs plus avantageux et un meilleur service que la SNCF.

A ce jour, aucun autre opérateur ne s'est positionné sur ces trajets longue distance.

(Simon Carraud, édité par Myriam Rivet)