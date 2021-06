L'aller-retour de Mudrick dans AMC n'empêche pas une hausse de 23%

La décision de Mudrick Capital Management de revendre 8,5 millions d'actions de la chaîne de cinémas immédiatement après les avoir achetées dans le cadre d'un placement privé auprès de la société montre que Wall Street s'enhardit à tirer rapidement profit d'une frénésie qui a contribué à alimenter de fortes hausses de plusieurs valeurs favorites des investisseurs particuliers.

L'argent facile de la Réserve fédérale a "créé une atmosphère presque semblable à celle d'un jeu vidéo sur le marché des actions et des investissements", a déclaré Michael O'Rourke, stratège en chef du marché chez Jones Trading. "Il y a de l'argent qui circule partout et ceci en est une excellente illustration".

AMC Entertainment a déclaré plus tôt mardi avoir émis 8,5 millions d'actions au profit de Mudrick, qui a aussitôt vendu sa participation avec une plus-value, estimant que les actions de la société sont surévaluées, a déclaré mardi la source familière avec la question à Reuters et Bloomberg.

AMC a déclaré qu'il investirait le produit de la vente dans ses cinémas existants, qui devraient bénéficier d'une reprise de la demande alors que davantage d'États lèvent les restrictions COVID-19 sur les rassemblements sociaux.

"Cela peut être un véritable moyen pour AMC de croître à nouveau, en créant une valeur immédiate pour les actionnaires d'AMC", a écrit le directeur général Adam Aron dans un fil Twitter. "Il ne s'agit pas d'une dilution inconsidérée, mais plutôt d'une levée de fonds très intelligente afin que nous puissions développer cette entreprise."

L'action d'AMC a clôturé en hausse de près de 23 % à 32,04 USD, menant le rallye d'autres actions "mèmes".

La réaction discrète des actions AMC à la nouvelle de la sortie de Mudrick "montre qu'il ne s'agit pas d'une action qui évolue en fonction des fondamentaux", a déclaré Kim Caughey Forrest, directeur des investissements chez Bokeh Capital Partners LLC. "C'est un billet de loterie pour les acheteurs de l'action".

L'action AMC est en hausse de plus de 1 400 % depuis le début de l'année, dans le cadre d'un rallye d'actions mèmes qui a repris ces dernières semaines, notamment le détaillant de jeux vidéo GameStop et d'autres chouchous du forum WallStreetBets de Reddit.

L'action GameStop, qui a progressé de plus de 1 600 % en janvier, a clôturé en hausse de plus de 12 %.

AMC a levé environ 1,35 milliard de dollars en plaçant des actions nouvelles depuis décembre 2020.

Jason Mudrick a fondé Mudrick Capital, basé à Londres et à New York, en 2009 après avoir quitté la société d'investissement Contrarian Capital Management, où il s'était concentré sur les investissements sur des sociétés en difficultés pendant huit ans, selon le site Web du fonds spéculatif. La société de Mudrick, qui gérait 3,8 milliards de dollars d'actifs le mois dernier, est spécialisée dans les investissements longs et courts dans les crédits en difficulté. Les fonds spéculatifs comme Mudrick peuvent parfois acheter et vendre des actions très rapidement, à condition qu'aucune clause de lock-up ne l'interdise pendant une période déterminée. "Je ne sais pas si cela se produit tous les jours, mais c'est à coup sûr une pratique répandue".

Le sentiment autour d'AMC a également été soutenu par les solides chiffres du box-office du week-end en Amérique du Nord, menées par le thriller post-apocalyptique de John Krasinski "A Quiet Place Part II", l'une des premières sorties majeures en salles depuis l'année dernière. Le jour férié du Memorial Day devrait également avoir stimulé les ventes de billets, les vaccinations généralisées amenant davantage d'Américains dans les salles de cinéma.

La vente d'actions montre qu'AMC est "manifestement tournée vers l'avenir et essaie d'être opportuniste", a déclaré Mike Hickey, analyste chez The Benchmark Company. "La dilution et l'effet de levier suscitent des inquiétudes, mais si vous pouvez lever des fonds... vous seriez idiot de ne pas le faire".