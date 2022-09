L'alliance conservatrice italienne est prête à gouverner, selon Meloni.

Le parti de Mme Meloni, Frères d'Italie, est largement attendu en tête des sondages dimanche, faisant d'elle la favorite pour devenir le prochain premier ministre italien.

Les opposants disent que son alliance conservatrice, qui comprend également la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi, aura du mal à rester unie après que des divisions soient apparues pendant la campagne sur l'énergie et la politique étrangère.

Mais Meloni a rejeté ces inquiétudes, déclarant à la RAI, la chaîne de télévision publique, qu'il n'avait fallu que deux réunions pour que le bloc se mette d'accord sur son manifeste commun.

"Il est normal que dans une campagne électorale, chaque parti au sein d'une coalition veuille mettre en avant sa spécificité", a-t-elle déclaré, ajoutant : "Fondamentalement, sur les grandes questions, nous sommes tous d'accord".

Parmi les grandes politiques sur lesquelles il existe déjà un large consensus figurent la mise en œuvre de réductions d'impôts et la prévention de l'immigration illégale en Italie, a déclaré Mme Meloni.

S'exprimant dans une interview séparée, le leader de la Ligue, Salvini, a déclaré qu'il pensait qu'il faudrait un mois et demi pour que le prochain gouvernement prenne ses fonctions, ajoutant que, si la droite l'emportait, sa première priorité serait d'abaisser l'âge de la retraite.

Une mesure temporaire permettant aux gens de prendre leur retraite à 64 ans expire à la fin de l'année, l'âge de la retraite passant à 67 ans le 1er janvier. "Cela concerne des millions d'Italiens", a déclaré Salvini à la radio RAI.

Meloni a refusé de parler de la composition d'un futur gouvernement, affirmant que les résultats respectifs des partis dimanche influenceraient le nombre de ministères qu'ils pourraient obtenir dans le cabinet.

Avant qu'un black-out sur la publication des sondages n'entre en vigueur il y a 10 jours, on voyait Frères d'Italie remporter jusqu'à 25 % des voix, la Ligue autour de 12 % et Forza Italia 8 % - un revirement spectaculaire par rapport aux précédentes élections législatives où le parti de Meloni avait remporté 4,3 %, la Ligue 17,4 % et Forza Italia 14 %.

Des sources politiques ont suggéré que Meloni pourrait vouloir donner aux technocrates des postes clés, y compris le ministère de l'économie, dans tout futur cabinet afin de renforcer la crédibilité de son équipe.

Cependant, Salvini a exprimé son opposition à cela mardi.

"Je ne vois pas de rôles pour les technocrates", a-t-il déclaré.