L'alliance entre American Airlines et JetBlue nuira aux voyageurs, selon les États-Unis

Le département, six États et le district de Columbia ont qualifié l'"alliance du Nord-Est" de "fusion de facto" des opérations des compagnies à Boston et à New York. Par le biais de cette alliance, les compagnies aériennes coordonnent les vols et mettent en commun les revenus au détriment des voyageurs, a déclaré le département, arguant que les consommateurs doivent faire face à près de 700 millions de dollars de coûts annuels supplémentaires.

Le juge de district américain Leo Sorokin à Boston prévoit de tenir une autre audience avant de rendre une décision dans cette affaire.

L'avocat du ministère de la Justice, Bill Jones, a soutenu que l'alliance incite les compagnies aériennes à augmenter les prix et qu'elles ne sont plus en concurrence.

"Il s'agit d'une mauvaise affaire pour les voyageurs", a déclaré Jones, affirmant que l'affaire était importante en raison de l'impact sur les familles qui voyagent et qui veulent des billets abordables et un bon service.

Jones a ajouté que le gouvernement veut assurer autant de concurrence que possible dans le secteur aérien "et cet accord menace de faire exactement le contraire."

Les avocats de JetBlue et d'American ont soutenu que l'alliance, qui a été annoncée en 2020, n'a pas augmenté les tarifs aériens ni entraîné de réductions de vols. Ils affirment qu'elle a étendu les vols et les a rendus plus compétitifs par rapport à Delta Air Lines et United Airlines sur les routes du nord-est.

Daniel Wall, un avocat d'American, a rejeté l'analyse du gouvernement selon laquelle l'alliance fera augmenter les prix à la consommation et a fait valoir qu'"elle rend ces marchés plus compétitifs qu'ils ne l'étaient autrement."

Wall a déclaré que les consommateurs ou le ministère de la Justice pourraient engager des poursuites à une date ultérieure s'il s'avérait que l'alliance est anticoncurrentielle. "Ce n'est pas une situation dans laquelle vous devez détruire les avantages de l'(alliance) pour les consommateurs en vous basant sur les spéculations de l'autre partie", a déclaré Wall.

Le mois dernier, les actionnaires du transporteur américain Spirit Airlines ont voté en faveur de l'offre de rachat de JetBlue, d'un montant de 3,8 milliards de dollars, mais ils doivent mener une lutte acharnée pour obtenir l'approbation des autorités réglementaires.