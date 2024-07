Le prix de l'aluminium a atteint son niveau le plus bas depuis plus de trois mois jeudi, tandis que le prix du nickel à Shanghai a atteint son niveau le plus bas depuis plus de quatre mois, sous la pression de l'augmentation de la production dans les principaux pays producteurs.

L'aluminium à trois mois sur le London Metal Exchange était en baisse de 0,2 % à 2 397,50 $ la tonne métrique à 0242 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 3 avril à 2 395 $ plus tôt dans la session.

Le contrat d'aluminium d'août le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a perdu 0,8 % à 19 625 yuans (2 703,39 $) la tonne. Le contrat avait auparavant touché son plus bas niveau depuis le 28 mars à 19 590 yuans.

La production chinoise d'aluminium primaire en juin a atteint son plus haut niveau depuis au moins 2014, et la production au premier semestre a augmenté de 7 % car les producteurs ont augmenté leur production, alimentée par des marges bénéficiaires plus élevées grâce à une récente flambée des prix.

L'aluminium du LME a fait un bond de près de 30 % en trois mois vers la fin du mois de mai, lorsque les prix ont atteint leur plus haut niveau en deux ans.

La décote de l'aluminium au comptant du LME par rapport au contrat à trois mois < CMAL0-3> était de 58,54 dollars la tonne mercredi, frôlant le niveau record de 65,07 dollars en 24 ans, ce qui laisse supposer une offre abondante à court terme.

Les stocks d'aluminium du SHFE ont augmenté pour atteindre 262 200 tonnes, le plus haut niveau depuis avril 2023.

Le cuivre du LME a baissé de 0,4% à 9 600 dollars la tonne, le zinc a baissé de 0,5% à 2 832,50 dollars, le plomb a légèrement baissé de 0,3% à 2 184,50 dollars, l'étain a baissé de 0,4% à 32 810 dollars, tandis que le nickel a augmenté de 0,1% à 16 480 dollars.

Le cuivre du SHFE a baissé de 0,7% à 78 030 yuans la tonne, le nickel a baissé de 2% à 130 120 yuans, le zinc a baissé de 1,7% à 23 545 yuans, l'étain a baissé de 2,7% à 265 700 yuans tandis que le plomb a augmenté de 0,5% à 19 905 yuans.

Le nickel du SHFE a touché 129 890 yuans plus tôt dans la session, le plus bas depuis le 21 février. Une augmentation de la production en Indonésie, le principal producteur, a entraîné une surabondance de l'offre sur le marché.

Pour les dernières nouvelles sur les métaux et autres, cliquez ici (1 $ = 7,2594 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Varun H K)