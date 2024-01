Les prix de l'aluminium ont légèrement augmenté mercredi, les inquiétudes concernant l'insuffisance de l'offre ayant fait surface après que les traders aient évalué les risques de sanctions potentielles de l'UE sur le métal provenant de Russie, l'un des plus grands fournisseurs au monde.

L'aluminium à trois mois sur le London Metal Exchange était en hausse de 0,1% à 2230,50 $ la tonne métrique, à 0232 GMT, tandis que le contrat d'aluminium de mars le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 1,5% à 18 925 yuans (2638,00 $) la tonne.

Le métal utilisé dans la construction, le transport et l'emballage a augmenté après que la Pologne et les Etats baltes aient demandé à l'Union européenne d'interdire les importations d'aluminium et de gaz naturel liquéfié russes suite à l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Plus tôt dans la session, l'aluminium du SHFE a atteint 18 990 yuans, son plus haut niveau depuis le 15 janvier, et l'aluminium du LME était proche de son plus haut niveau depuis le 12 janvier, atteint lors de la session précédente.

Le zinc du LME a augmenté de 0,7 % à 2 536 $ la tonne, le cuivre est resté pratiquement stable à 8 404,50 $, tandis que le nickel a baissé de 0,1 % à 16 290 $, le plomb a légèrement baissé de 0,1 % à 2 166,50 $ et l'étain a baissé de 0,7 % à 26 060 $.

L'offre de plomb au LME se resserre, comme le montre la décote du contrat au comptant par rapport au contrat à trois mois < CMPB0-3>, qui est tombée à 88 cents la tonne mardi, contre plus de 40 dollars le mois dernier.

Le zinc du SHFE a bondi de 2% à 21 190 yuans la tonne, le nickel a augmenté de 1,1% à 129 220 yuans, le cuivre a augmenté de 0,4% à 68 160 yuans, le plomb a augmenté de 0,7% à 16 660 yuans, et l'étain a progressé de 0,4% à 217 430 yuans.

(1 $ = 7,1740 yuans)