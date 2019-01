Matières premières : L'aluminium rebondit avec l'appétit pour le risque

Londres (awp/afp) - Après avoir flanché en début de semaine à des plus bas en deux ans, l'aluminium et d'autres métaux de base ont rebondi alors que les marchés ont regagné en optimisme sur les négociations sino-américaines.

Sur le London Metal Exchange (LME), l'étain et le nickel s'inscrivaient également en hausse, mais le cuivre, le plomb et le zinc restaient en baisse malgré le rebond de fin de semaine.

Le début de l'année 2019 a d'abord été marquée par un plongeon des trois métaux les plus échangés, le cuivre, l'aluminium et le nickel.

Jeudi, le cuivre a plongé à 5.725 dollars la tonne, à son plus bas depuis un an et demi, tandis que la tonne d'aluminium coûtait 1.785,50 dollars, son plus bas en près de deux ans.

Mercredi, le nickel avait atteint 10.525 dollars la tonne, à son plus bas en 15 mois.

En cause, le ralentissement de l'activité industrielle, notamment en Chine, premier importateur de matières premières.

"Après les données officielles décevantes lundi, l'indice PMI publié par Caixin était aussi en deçà des attentes", a résumé Alastair Munro, analyste chez Marex Spectron.

L'activité des manufactures chinoises s'est dégradée fin 2018, malgré une légère amélioration de la production, notamment du fait d'une baisse des nouvelles commandes, selon l'indice indépendant Caixin.

L'indice des directeurs d'achat (PMI), calculé par le cabinet IHS Markit pour le groupe de médias Caixin, s'est établi à 49,7 fin 2018, contre 50,2 en novembre, "signalant une nouvelle détérioration des conditions globales". "Même si c'est léger, c'est la première fois que la santé du secteur empire depuis mai 2017" en passant sous la barre des 50, souligne Caixin.

Nouvelles négociations

Mais les investisseurs ont repris leurs achats de métaux en cours de séance jeudi et vendredi.

Le ministère chinois du Commerce a confirmé vendredi que des négociateurs des Etats-Unis se rendraient en Chine lundi et mardi pour le premier tête-à-tête entre les deux puissances depuis que leurs chefs d'Etat se sont rencontrés début décembre pour tenter d'apaiser leur différend commercial.

"Les métaux ont suivi le mouvement qui a également dopé les prix des actions et du pétrole, alors que le dollar se repliait", a expliqué M. Munro.

Les prix du LME sont fixés en dollars, donc la faiblesse du billet vert permet aux investisseurs utilisant d'autres devises d'effectuer des achats à bon compte.

Perspectives sombres

Pourtant, la faiblesse de l'économie mondiale pousse les analystes à rester prudents sur les perspectives des métaux de base.

"Les autorités chinoises sont en train de prendre des mesures plus accommodantes" pour doper l'industrie, "mais l'économie ne devrait se stabiliser qu'au milieu de l'année", ont estimé les analystes de Capital Economics.

Outre la contraction de l'activité manufacturière chinoise, "l'activité manufacturière des Etats-Unis est à un plus bas en deux ans", ont commenté les analystes de Harbor Aluminium Intelligence.

L'activité dans le secteur manufacturier aux Etats-Unis a en effet progressé moins que prévu en décembre, décevant les attentes des analystes, selon l'indice des directeurs d'achats de ce secteur publié jeudi par l'association professionnelle ISM.

"Le ralentissement américain n'en est qu'à ses débuts", ont estimé les analystes de Harbor Aluminium Intelligence.

Le nickel, utilisé pour la fabrication d'acier inoxydable, devrait également souffrir de la contraction de la demande américaine, ont estimé les analystes de Capital Economics.

Sur le LME, la tonne de cuivre pour livraison dans trois mois s'échangeait à 5.874 dollars vendredi à 11H45 GMT, contre 6.018,50 dollars le vendredi précédent à 09H20 GMT.

L'aluminium valait 1.871 dollars la tonne, contre 1.859 dollars.

Le plomb valait 1.959 dollars la tonne, contre 2.040 dollars.

L'étain valait 19.540 dollars la tonne, contre 19.445 dollars.

Le nickel valait 11.075 dollars la tonne, contre 10.695 dollars.

Le zinc valait 2.440 dollars la tonne, contre 2.510 dollars.

bur-js/ktr/nas